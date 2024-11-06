«Вальс со смертью»: в Калининграде завершились съёмки заключительных сцен фильма о преступлениях нацистов

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне команда 12 Канала Омского областного телевидения воссоздаёт историю юной балерины, которую во время боевых действий угнали в Кёнигсберг из Смоленска.

Основные эпизоды кинокартины, связанные с периодом военных действий 1943-1944-гг., были сняты в Омске. В янтарную столицу мира кинематографисты приехали, чтобы перенести главную героиню в послевоенное время, а именно в 60-е годы прошлого века. Помощь в организации съёмочного процесса в Калининграде сибирякам оказала Калининградская кинокомиссия, согласовав работу омских кинематографистов с муниципалитетами и специальными территориями, на которых установлены дополнительные меры безопасности.

«В отличие от наших прежних проектов в этом фильме мы постарались использовать максимальное количество натурных съемок. В Калининграде я выбрал три локации – мол в Балтийске, Филинскую бухту и Советск. К сожалению, погода внесла свои коррективы, на море начался сезон штормов, поэтому от одной локации пришлось отказаться», – рассказал режиссёр-постановщик киноленты «Вальс со смертью» Андрей Кириллов.

Главную роль в фильме исполняет актриса Омского драматического Пятого театра Анна Сотникова.

«Я впервые в Калининграде, очень мечтала побывать в этом городе. Здесь, на территории Восточной Пруссии, было полсотни концентрационных и трудовых лагерей. В Великую Отечественную немцы вывезли сюда сотни тысяч советских граждан. Моя героиня попала в Штуттгоф. Выжить в лагере ей помогла любовь к искусству, к танцам, а восстановить справедливость — Евгений Сидихин», – делится впечатлениями актриса Анна Сотникова.

Известный советский и российский актёр театра и кино Евгений Сидихин играет в фильме роль следователя, разыскивающего после войны нацистских преступников. По словам Евгения, принять участие в картине стало для него большой гордостью.

«Меня поразило, что это команда из Омска, я об этом не знал, узнал только здесь, по прибытии. Это замечательно, что ребята позвали меня в такой проект», – прокомментировал своё участие в съёмках актер Евгений Сидихин.

Сценарий кинофильма «Вальс со смертью» создан на основе документов, предоставленных УФСБ России по Омской области. Проект реализуется ОРО ВОД «Волонтёры Победы» совместно с АО «Омские Медиа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.