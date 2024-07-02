Галина МЕРЗЛИКИНА: «Цель Премии Константина Коровина – поддержка современного искусства»

24 июня 2024 года стартовал прием заявок на соискание 1-й Международной Премии Константина Коровина, что это за премия, зачем ее организовали и кто может участвовать рассказала глава оргкомитета Премии Галина Мерзликина.

– Кто и зачем создал Премию Константина Коровина?

– Премия Константина Коровина учреждена решением правления и попечителей Фонда содействия сохранению культурного наследия имени К.А.Коровина «Спасем вместе», организованного в 2016 году на волне интереса к дому художника в Охотино (Ярославская область). Тогда история Константина Коровина сплотила неравнодушных художников, бизнесменов, галеристов, общественных деятелей и представителей власти, был создан Музей-дача Константина Коровина. Почти сразу мы начали понимать о необходимости учредить Премию. В этом году, благодаря помощи попечителей, мы начали работу над проектом 1-й Премии Константина Коровина, созданной для выявления и поддержки самых талантливых представителей изобразительного искусства.

Миссию премии мы описали так: поддержка и развитие современного искусства, повышение его авторитета в мире. Создание коллекции современного искусства музейного уровня.

– Для кого эта премия? Кто может участвовать?

– Премия Константина Коровина является международной, создана для выявления и поощрения талантливых современных художников. В Премии предусмотрено 6 номинаций: пять для российских художников, одна для иностранных художников. Первые пять номинаций включают денежный приз, общий призовой фонд Премии 5,5 млн рублей, на сегодняшний день это самая большая денежная премия в России. Одна из номинаций детская. Если точнее, то заявки на участие принимаются в шести номинациях:

«Художник года». Вознаграждение 2 000 000 рублей.

«Пейзажист года» (до 45 лет включительно). Вознаграждение 1 000 000 рублей.

«Портретист года» (до 45 лет включительно). Вознаграждение 1 000 000 рублей.

«Натюрморист года» (до 45 лет включительно). Вознаграждение 1 000 000 рублей.

«Открытие года» (до 16 лет включительно). Вознаграждение 500 000 рублей.

«Хранитель Традиции» (для иностранных участников). Вознаграждением является именная наградная медаль.

– Большая премия, думаю у многих может возникнуть соблазн стать художником, что скажете?

– Да, действительно, сумма премии достаточно значительная. Но всему есть объяснение! Настоящий художник, творец ничем кроме искусства заниматься не может, а премии, как раз, хватит на то, чтобы поддержать свою деятельность в течение года. А про стать художником, действительно соблазн может появиться, но первоначальный «машинный» отбор, а затем работа жюри, смогут определить лучших.

– Прием заявок начался, что дальше?

– Прием заявок на получение Премии стартовал 24 июня, дедлайн — 28 октября 2024 года

Для кого: для художников. 11 ноября будет объявлен шорт-лист, на 5 декабря, День рождения Константина Коровина, запланировано открытие выставки, а на 8 декабря, «День художника» — объявление Лауреатов и церемония награждения. Планируется, что премия будет ежегодной и уже 8 декабря мы объявим дату начала сбора заявок на премию 2025.

– У жюри будет много работы. Кто и как будет оценивать номинантов?

– Состав жюри продолжает формироваться и пока держится в тайне, могу сказать лишь то, что среди членов жюри 2024 искусствоведы, кураторы, галеристы, арт-эксперты — все признанные профессионалы арт сообщества. Жюри абсолютно независимое, в состав не входят представители правления Фонда и мы не имеем влияния на решение жюри. Оценка номинантов будет проходить по набору критериев, по бальной системе. Так будет сформирован Шорт-лист. Лауреаты будут выбираться непосредственно на экспозиции.

– Времени до окончания приема заявок еще много, может вы что-то посоветуете номинантам?

– Чем больше художников, тем больше вероятность, что один из них сделает что-то замечательное. Подавайте заявки на конкурс и возможно именно вы в «День художника», 8 декабря 2024 года станете победителем 1-й Премии Константина Коровина. Удачи и пусть победят достойные!

Фото – Женя ПОТАХ