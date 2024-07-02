Александр КОВАЛЁВ: Фестиваль «Хранимые веками – среда для людей, которым дорога народная культура»

Интервью с Александром Ковалёвым, продюсером и художественным руководителем фестиваля «Хранимые Веками», президентом фонда «Культурный код».

— Александр Александрович, расскажите, как пришла мысль организовать Фестиваль «Хранимые Веками»?

— Фестиваль «Хранимые веками» существует уже шестой год, начинался он как достаточно камерное мероприятие группы энтузиастов и со временем приобрел всероссийский масштаб. В разные годы своего существования Фестиваль «Хранимые Веками» проводился и в Государственном Кремлевском дворце, где такие «звезды» российской эстрады, как Лев Лещенко, Сергей Лазарев, Валерия, Наташа Королёва, Николай Басков, Олег Газманов исполняли свои любимые народные песни в оригинальной аранжировке, и в старинном Николо-Сольбинском монастыре, где на специально построенной сцене блистали знаменитые и легендарные артисты народного жанра: Рязанский и Воронежский русские народные хоры, Кубанский казачий хор, ансамбли танца «Урал», «Березка», «Кострома» и многие-многие другие, а гости праздника создавали свои шедевры на мастер-классах русских ремесел и угощались национальными блюдами в конкурсе народных поваров.

— Расскажите поподробнее, что это за фестиваль?

— Основная идея фестиваля «Хранимые веками» – поддержка, популяризация и возрождение народных традиций, в особенности музыкальных. Я считаю его одним из самых грандиозных мероприятий федерального масштаба по популяризации русского культурного наследия. Каждый фестиваль становится знаковым событием в культурной жизни России. И это не просто слова: прошлый фестиваль «Хранимые Веками» прошел при полном аншлаге в Кремле, шесть тысяч зрителей в зале стояли и аплодировали русскому танцу и песне! Перед нами как организаторами этого действа стоит серьезная и интересная задача – сделать фестиваль традиций современным и нестандартным. Мы пробуем новые интересные форматы, ломаем стереотипы, используем современные технологии, чтобы показать широкой аудитории, что традиции – это актуально и далеко не скучно, что народная культура всегда в тренде, и мы продолжаем ее развивать.

— Планируете ли Вы провести Фестиваль «Хранимые Веками» в 2024 году? Какой он будет в этом году?

— В этом году наш фестиваль пройдет в абсолютно новом формате: это будет фестиваль-конкурс музыкальных традиций, где участникам необходимо представить аудиовизуальные произведения (видеоролики) в одной из номинаций: «Фольклорная песня» или «Современная авторская песня о России». В каждой номинации конкурсные видеоработы подразделяются на три категории: семейный ансамбль, творческий коллектив и солисты.

В этом году фестиваль пройдет в несколько этапов: отборочный тур, когда все потенциальные участники смогут прислать свои произведения, народное голосование, полуфинал (пройдет 14 сентября 2024 г. в Конгресс-центре РЭУ имени Г.В. Плеханова). Завершится фестиваль Церемонией награждения победителей и гала-концертом лауреатов и звёздных гостей в Московском государственном театре Эстрады 24 сентября.

— То есть в этом году принимают участие непрофессиональные исполнители?

— Самодеятельные коллективы принимали и принимают участие во всех наших фестивалях. Основной параметр отбора — высокий уровень исполнительского мастерства, а его немало среди непрофессиональных исполнителей, можете мне поверить!

— Что нужно сделать исполнителям, чтобы стать участником фестиваля?

— У нашего фестиваля есть официальный сайт, где нужно заполнить заявку и далее прислать свою видеоработу. Кстати, прием заявок на участие во Всероссийском фестивале-конкурсе музыкальных традиций «Хранимые Веками» уже идет и продлится он до конца августа. К участию принимаются видеоролики, созданные на основе музыкального фольклора или современных авторских песен о России в исполнении как профессиональных творческих коллективов, так и самодеятельных исполнителей.

— Сейчас очень много разных музыкальных проектов, в том числе патриотического направления. Чем Ваш фестиваль отличается от них?

— Наш фестиваль появился не вчера, он был и остается замечательной площадкой для общения единомышленников, людей, которым дорога народная культура. Председателем экспертной комиссии фестиваля «Хранимые Веками» является Народный артист России Лев Лещенко, который искренне поддерживает нас. Также хочу отметить, что наш Фестиваль является некоммерческим и организуется на средства, полученные от благотворительных взносов, спонсорских взносов организаций и частных лиц. И делаем наш фестиваль по зову сердца. Мы ищем и ждем появления новых уникальных талантов земли русской и их самобытные творческие работы, сделанные с любовью к России и народной культуре.