Антон Левин: я работаю с музыкальными коллективами «по любви»

В Союзе композиторов России более 1500 членов – это совсем немного на огромную страну! В детстве миллионы мечтали сочинять музыку, и лишь единицы добились успеха на этом поприще. Антон Левин – один из тех, кто посвятил музыке свою жизнь. Сегодня он делится с начинающими музыкантами опытом и рассказывает, как добиться высокого качества звучания сочинений. В частности, в 2023 году в журнале «Музыка и Электроника» вышла его статья «Основы эквализации и рекомендации при сведении музыки в наушниках: практический аспект». Сегодня в беседе с композитором мы решили выйти за рамки теории сведения музыки, заглянуть в творческое пространство и проследить жизненный путь музыканта: что его вдохновляет, какие перед ним открыты музыкальные возможности и какие сложности ему приходится преодолевать.

– Антон, расскажите, как Вы пришли к музыке?

– Я начал заниматься музыкой еще до школы. В 1998 году мы создали рок-группу «Милленниум», играли музыку в жанре «прогрессив», выступали на многочисленных фестивалях, давали концерты. Сейчас мне иногда не хватает тех эмоций, которые я тогда испытывал. С 2012 года коллектив прекратил всю концертную и общественную деятельность и для меня это означало финал нашего творчества, группа – духовно распалась.

Днём я ходил на обычную работу в «РЖД», а в свободное время продолжал писать музыку «для себя». Но уже в 2014 году я принял окончательное для себя решение, что именно написание музыки приносит мне удовольствие – и уволился. Творчество, в том числе стоковая музыка и музыка для рекламных роликов, стало приносить доход. По моему мнению, музыка для рекламы слишком проста, в ней нет страсти и эмоций, а музыка для кино многогранна, «с душой». Поэтому с 2020 года я посвятил себя киноиндустрии. Мое любимое дело приносит не только удовольствие, но и позволяет кормить семью.

– Скажите, в чем особенность музыки для кино и какие картины вы любите?

– Создание мелодии для кино – это переосмысление визуальной картинки в музыкальную. Киномузыка стала неотъемлемой частью всего продакшена, поддержкой визуального ряда, которая заставляет зрителя переживать, испытывать эмоции. Она передает настроение, и даже больше – усиливает значимость того или иного кадра, погружая зрителя в действие.

Автор музыки к видео работает в жестких рамках. Ему заданы бриф, тайминг, настроение картинки, предписывается подчеркнуть те или иные эмоции, и сделать всё это важно технически качественно. Трек с даже хорошей идеей, мелодией, конструкцией у непрофессионала может получиться тусклым, глухим и не коммерческим. Если говорить о моих любимых фильмах, то это «Начало» с Леонардо Ди Каприо, сериал «Тьма» и киноленты компании Марвел.

– Есть ли музыканты, на творчество которых Вы ориентируетесь?

– В душе я «тяжелый» музыкант, в этом плане трейлерная музыка мне больше по душе, так как она обладает схожей агрессией, интенсивностью. Среди тех, кто мне особенно близок и повлиял на моё мировоззрение, в металл-музыке я бы выделил Dream Theater, Fates Warning и Tool.

– Вы сказали, что скучаете по выступлениям, что Вас привлекает в концертной атмосфере?

– На концертах действительно другая атмосфера, где главное – обмен энергией со зрителем. Гитарист на концерте может дать себе волю и исполнять партию, «смазывая» звук, играть тише остальных, упрощать пассажи и тому подобное. Это придает бОльшую «живость» событию, где фокус делается на живом исполнении. Музыканту удобнее играть на сцене, он может продемонстрировать технические возможности и взаимодействует с исполнителями. В группе идут дискуссии относительно идей, вносятся корректировки…

Созданная нами группа Милленниум (потом Santerno) была для меня семьёй. Она помогла мне окончательно определить мой путь в музыке, придала уверенность, позволила мне сформироваться как музыканту и композитору. Я всем ребятам действительно благодарен. Группа до сих пор собирается, играет материал, что-то придумывает, но больше для себя, чтобы разрядиться после тяжелых рабочих будней.

В свое время у нас была общая цель, и мы становились победителями множества локальных фестивалей, конкурсов, получали награды от города, давали интервью. Но примерно с 2014-2015 годов у ребят поменялись цели и интересы. А когда нет цели – нет и результата. Мне же хотелось и хочется развиваться именно в музыкальном направлении.

– В каких совместных проектах и коллаборациях вы участвуете сегодня?

– Коммерческие проекты – это другая сторона музыкальной индустрии. Я не практикую коммерческую коллаборацию, работаю с музыкальными коллективами только «по любви», из интереса сделать хорошую музыку, по причине сходства взглядов на неё. Мне кажется, что такой подход наиболее «здоровый», и в итоге результативный.

Я работаю со Scald, которую считаю легендой дум-металла, и не только я – у ребят много фанатов по всему миру. Группа была создана еще в 1993 году, затем на многие годы прекратила свое существование из-за трагической гибели вокалиста Агиля (Максима Андрианова) 6 сентября 1997 года, но свой пик популярности она обрела в 2019 году, после возрождения. В прошлом году ребята связались со мной и попросили написать оркестровую часть для их нового альбома. Я написал «клавишные» партии и оркестровку.

Это фолк-металл группа, которой нужны были этнические инструменты. Их в Ярославле достать практически невозможно, а тем более прописать такими инструментами партии. Я им в этом с удовольствием и помог. Сейчас работа близится к завершению. Надеюсь, в ближайшем будущем мы сможем услышать новый альбом Scald.

– Пожалуйста, расскажите об особенностях студийной работы и альтернативных возможностях для музыкантов.

– На сегодняшний момент музыка – это не просто мелодия или красивая гармония, это еще и звук, который должен «зацепить» слушателя. Хороший и интересный звук не сделать без определенных технических знаний, умения разбираться в тонкостях работы эквалайзера, компрессора, экспандера, сатурации и тому подобного. Техническая «подкованность» позволяет делать финальный микс быстрее, а время – это деньги.

Я сторонник студийной записи, так как студия – это специально подготовленное в звуковом плане место, его конструируют звукоинженеры. Здесь есть звукоизоляционная комната для записи вокала, акустически подготовленная для сведения общего микса, различное мониторное оборудование (колонки).

Однако, когда ты много путешествуешь, и нет возможности возить с собой громоздкое оборудование, можно сделать финальный трек и в наушниках. Этот навык необходим. Все мои последние альбомы я сделал в них. Многие звукоинженеры используют наушники Sennheiser hd 650. Очень хороший аранжировщик и звукорежиссер Роман Стикс работает сейчас, например, в Neumann ndh20, а я работаю в Sennheiser hd 800S.

У всех наушников есть свои сильные и слабые стороны, и важно использовать какие-то «свои», в первую очередь, удобные, которые доступны по цене и более-менее «честные» по своим частотным характеристикам. Можно использовать дополнительные плагины, которые облегчают сведение в наушниках, позволяют услышать «паразитные» частоты, которые незаметны при обычном сведении.

– Вы владеете классическим инструментом («живым» фортепиано) и, конечно, знанием истории музыки. Не появляется ли время от времени желание вернуться к классической традиции?

– Мне очень нравится классическая музыка, поэтому сейчас я делаю два альбома в Неоклассике. Время от времени, мне нужна смена жанра, иначе я морально устаю. Готовится к изданию ещё один мой альбом «Abyss» (Драматический стиль).

Ещё один интересный проект на подходе связан со стилем викингов – Трайбл стилем, для него я создал библиотеку вокальных семплов с низким тембром и использовал библиотеки этнического стиля.

– Вы часто принимаете участие в проектах на других языках, сотрудничаете с мировыми лейблами (ABSOLUTE MUSIC, POSITION MUSIC, FigURE AND GROOVE, PHANTOM-POWER, MidnightAV), но Вы себя относите к русским музыкантам?

– Да, я русский композитор и этим горжусь. Российская музыка отличается особой эмоциональностью и глубиной. У нас очень много талантливых музыкантов и композиторов. Конечно, любую деятельность, в том числе и музыку, можно ограничить. Но российские музыканты активно используют стриминговые сервисы и социальные сети, что позволяет им достучаться до широкой аудитории как внутри страны, так и за рубежом.



Беседовала Галина КРАСАВИНА