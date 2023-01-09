ГАМБУРГ (Германия): в новом сезоне театр Талия выпустит «Трех сестер» по Антону Чехову

Театр Талия (1843) – государственный театр Германии, расположенный в центре Гамбурга. В разные годы репертуар театра насчитывал до 20 названий. В 2019 году на Международном театральном фестивале им. А.П. Чехова в Москве театр представил «Бурю» У. Шекспира в постановке Й. Штекель.

На апрель 2023 года запланирована премьера «Трех сестер» режиссера Анне Ленк (1978). В её театральной биографии спектакли по произведениям Бертольда Брехта, Артура Шницлера, Фридриха Шиллера, Генриха фон Кляйста, Уильяма Шекспира во многих театрах Германии и Австрии. После шестилетнего перерыва Анне Ленк вновь приступает к новым постановкам в гамбургском театре.

«Три сестры» – пьеса, история которой в немецкоязычных театрах насчитывает не одно десятилетие. С 70-х годов прошлого века спектакль шел в театрах Базеля, Берлина, Вены, Мюнхена, Цюриха не единожды. У каждого режиссера была своя версия чеховской драмы.

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ,

Фото – Armin SMAILOVIC

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