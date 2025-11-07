На 86-м году жизни скончалась актриса Полин Коллинз

На 86-м году жизни скончалась Полин Коллинз, актриса, получившая признание благодаря своей выдающейся актёрской игре в фильмах «Ширли Валентайн» и «Доктор Кто». Об этом печальном событии сообщила семья артистки.
Известная своей ролью в отмеченном наградами фильме, Коллинз умерла «в спокойствии» в лондонском доме престарелых в окружении любящих родственников, как сообщили близкие 6 ноября 2025 года. Последние годы жизни актриса боролась с болезнью Паркинсона.
В сообщении, опубликованном её семьёй, говорится:
«Полин была значимой фигурой для многих, проявляя себя в разнообразных ролях на протяжении всей жизни. Её отличали живость, блеск и остроумие как на сцене, так и на экране. За свою успешную карьеру она воплотила образы политиков, матерей и королев.
Она навсегда останется в памяти зрителей как культовая, сильная, жизнерадостная и мудрая Ширли Валентайн – персонаж, с которым она слилась воедино.
Эти черты характера отражали её индивидуальность.
Прежде всего, она была нашей любящей матерью, бабушкой и прабабушкой. Добрая, весёлая, щедрая, заботливая, мудрая, она всегда была рядом. И всю свою жизнь она была супругой Джона*, с которым прожила в браке 56 лет.
Публикуется по материалам зарубежных СМИ
* Супругой актера Джона Олдертона, с которыми она часто выступала на сцене и снималась в кино — прим. ред.