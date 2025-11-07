Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойWWNEWSНа 86-м году жизни скончалась актриса Полин Коллинз

На 86-м году жизни скончалась актриса Полин Коллинз

editor
By editor
38
Полин Коллз - актриса фильмов Доктор Кто и Ширли Валлентайн
Фото: сайт doctor-who-into-the-1990s.fandom.com

На 86-м году жизни скончалась Полин Коллинз, актриса, получившая признание благодаря своей выдающейся актёрской игре в фильмах «Ширли Валентайн» и «Доктор Кто». Об этом печальном событии сообщила семья артистки.

Известная своей ролью в отмеченном наградами фильме, Коллинз умерла «в спокойствии» в лондонском доме престарелых в окружении любящих родственников, как сообщили близкие 6 ноября 2025 года. Последние годы жизни актриса боролась с болезнью Паркинсона.

В сообщении, опубликованном её семьёй, говорится:

«Полин была значимой фигурой для многих, проявляя себя в разнообразных ролях на протяжении всей жизни. Её отличали живость, блеск и остроумие как на сцене, так и на экране. За свою успешную карьеру она воплотила образы политиков, матерей и королев.

Она навсегда останется в памяти зрителей как культовая, сильная, жизнерадостная и мудрая Ширли Валентайн – персонаж, с которым она слилась воедино.

Эти черты характера отражали её индивидуальность.

Прежде всего, она была нашей любящей матерью, бабушкой и прабабушкой. Добрая, весёлая, щедрая, заботливая, мудрая, она всегда была рядом. И всю свою жизнь она была супругой Джона*, с которым прожила в браке 56 лет.

Публикуется по материалам зарубежных СМИ

_____________________
* Супругой актера Джона Олдертона, с которыми она часто выступала на сцене и снималась в кино — прим. ред.

Предыдущая статья
Каждый четвертый россиянин смотрел «Бар “Один звонок”»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru