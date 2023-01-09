«Внутренняя планета» Дарьи Русских: В Дубаи проходит презентация новой серии работ художницы в Person’s Auction House

5 января 2023 года в Дубаи, ОАЭ, в пространстве Аукционного дома Person’s Auction House в Almas Tower (JLT) прошла презентация первого визуального арт-проекта дополненной реальности (AR) «Внутренняя планета» художницы Дарьи Русских.
Свое направление в искусстве автор определяет как «абстрактную живопись», при этом картины Дарьи, выполненные с эффектом дополненной реальности – Phygital (совмещении физического и цифрового – Physical and Digital) Art, словно оживают на глазах. В камерной обстановке Аукционного дома Person’s Auction House, расположенного в наиболее высокой точке JLT, гости получили возможность лично встретиться с художником и отыскать собственную «внутреннюю планету» – счастье и гармонию внутри себя.
«Абстрактная живопись помогает раскрыть мои переживания и направить зрителя в мой личный, внутренний мир. Я творец своих мыслей и чувств, таких, как любовь, комфорт, счастье. Эти чувства, близкие каждому из нас, коснутся каждой души. Это то, что мои работы призваны донести до публики, – поясняет Дарья Русских. – В своих работах я часто затрагиваю вопросы поиска баланса между внутренним и внешним миром. Каждый из нас может стать творцом счастья на «своей планете». Каждая моя картина – это отражение внутреннего мира и роли человека в нем. Здесь всегда есть место любви, теплу, уюту. И мне кажется, что другие люди смогут найти отражение своих «планет» в моем творчестве. Ведь всю жизнь мы находимся в поиске себя и ускользающего счастья внутри каждого из нас».
Цель арт-проекта – вдохновить зрителя прожить собственный опыт заново и открыть в себе ту самую «планету счастья», скрытый от посторонних глаз уединенный уголок, собственную точку опоры. На выставке представлены наиболее знаковые картины из серий «Внутренняя планета» (Inner Planet) и «Синоним человечность». Кураторами и организаторами выставки выступили эксперты в области современного искусства – галерист Александра Тиморина и основатель коммуникационного агентства Orange PR Agency Мария Кузнецова.
«В своих произведениях Дарья Русских затрагивает вопросы поиска гармонии и счастья внутри себя: «внутренняя планета» – как своя «планета счастья». Интересно, что в астрономии внутренними планетами называют небесные тела, орбиты которых находятся внутри нашего пространства, а именно – это Меркурий и Венера. В астрологии же соединение Меркурия и Венеры символизирует объединение разума и эмоций. Конфликт между чувствами и разумом волновал авторов художественных произведений с античных времен, но современная художница Дарья Русских для передачи своей идеи использует соответствующие времени технические средства и приглашает зрителей погрузиться в мир дополненной реальности», – комментирует куратор выставки Александра Тиморина.
Серия работ Дарьи Русских «Синоним человечность» раскрывает возможности человеческого воображения, ведь оно безгранично, а его инструменты помогают видеть реальность под другим углом. В абстрактном искусстве именно изображение служит тем проводником, доступным языком, позволяющим конструировать свою действительность и освобождаться от рамок. Благодаря AR-эффекту серия работ «Синоним человечность» углубляет зрителя в его внутренний мир, помогая почувствовать силу и уверенность, скрытые в каждом из нас.
Помимо работ Дарьи, гости познакомились с творчеством начинающих авторов – Елены Бадыйковой и Марии Хегай. Елена Бадыйкова, работающая под творческим псевдонимом Lena iz Teflona, представила на выставке свой проект «Метафоры» – коллажи, иллюстрирующие изменения в ее внутреннем мире, вызванные геополитической ситуацией в 2022 году. Мария Хегай участвует в выставке с серией художественных фотографий, посвященных человеческим эмоциям и поиску себя.
Кульминацией вечера стало сольное выступление Александра Вечканова (Shura Skripka), известного артиста, который виртуозно исполняет современную музыку на скрипке. Совмещение классического искусства и музыкального перформанса на сцене дополнило впечатление гостей о выставке и натолкнуло на размышления о трансформации классических приемов и их интеграции в новый digital-мир.
«Мир стремительно меняется, но остается прекрасным и гармоничным, арт-проект Дарьи это иллюстрирует, – делится впечатлениями Ольга Дворецкая, продюсер в NFT, ART&TECH, основатель ярмарки цифрового искусства DisArtive. – С первого взгляда кажется, что акцент приходится на акриловую абстракцию на холсте. Но автор не останавливается, она переходит в диалог с технологией, добавляя AR в картину. Далее в презентации появляется музыкант, скрипач Александр Вечканов (Shura Skripka), и внимание переходит на цифровое видео, выполненное с помощью инструментов сети искусственного интеллекта Midjourney. В целом, после презентации остается необычное послевкусие. За час ты понимаешь, что мир новых художников сильно изменился. Дарье удалось погрузить зрителя в историю времени перемен».
«Аукционный дом Person’s всегда открыт для новых художников, мы относимся к ним с глубоким уважением, и для нас большая честь оказывать им поддержку», – говорит Пьерджованни Персоне, основатель аукционного дома Person’s.
Выставка завершит работу 14 января 2023 года.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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