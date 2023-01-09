Еврейский музей и центр толерантности аноснирует выставочные планы года

Еврейский музей и центр толерантности аноснирует выставочные планы 2023 года. В центре внимания окажутся три масштабные экспозиции, посвященные науке, искусству и истории.

Александр Моисеевич Борода, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности:

«На будущий год в Еврейском музее намечены три основных тематических направления. Одно из них связано с еврейской историей, оно посвящено жизни и культуре бухарских евреев — народности, которая сохранила еврейское самосознание, но сформировалась в Центральной Азии, то есть в части света, где в удивительно пестрой форме сочетаются культуры многих этносов. Второе направление — это интерактивное и разностороннее исследование взаимосвязи научной деятельности с художественной, а третье представляет собой анализ влияния творчества Франца Кафки на различные виды искусства ХХ века. В каждом из данных направлений в центре внимания находится ход развития человеческой мысли в разных сферах, и мы предлагаем посетителям музея рассмотреть его и, больше того, прикоснуться к нему на стыке разных жанров и форм. Многообразие живописи, литературы, философских идей и техники — это все способы лучше узнать жизнь. Наша цель — дать повод для размышлений, вдохновить гостей музея на поиск связи между внешним и их личным миром».

Кристина Краснянская, исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности:

«Юбилейный для музея 2022 год ознаменовался открытием нового многофункционального пространства, благодаря чему у нас появилось 600 кв. метров дополнительных оборудованных выставочных площадей с климат-контролем и системой безопасности. Это значительно расширило наши возможности сотрудничества с художественными музеями, что нам уже удалось продемонстрировать в рамках выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие». Наши последующие проекты будут также организованы в партнерстве с другими культурными институциями. Составляя выставочный план на 2023 год, мы ориентировались в первую очередь на внутрироссийские ресурсы — на сотрудничество со столичными и региональными, большими и маленькими музеями, а также частными коллекционерами. Внутри страны накоплены колоссальные сокровища, есть прекрасные собрания, в том числе современного и западного искусства, и это гарантирует нашим проектам тематическое разнообразие и масштабность».

1 марта – 18 июня, Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций

Масштабный совместный проект Еврейского музея и Музея истории евреев в России представит историю и культуру бухарских евреев как феномен особой еврейской идентичности в контексте культур Центральной Азии.

Экспозиция выставки состоит из двух блоков: исторического и культурно-этнографического, включающего подразделы «Дом и традиционная бытовая культура», «Религиозные обычаи», «Жизненный цикл», «Традиционные занятия и ремесла, музыка, танец, театр», «Традиционная одежда».

На выставке будет представлено порядка 200 экспонатов, некоторые типы которых никогда ранее не экспонировались. Среди них — образцы народного искусства и предметы быта, изделия ремесленников, ритуальные предметы, амулеты, уникальные исторические документы и фотографии. Ядром проекта станут различные элементы декора традиционных еврейских домов из Самарканда и Бухары конца XIX — первой трети XX века: с помощью них будет создана инсталляция жилища бухарско-еврейской семьи. Значительное место в экспозиции отведено традиционной одежде бухарских евреев и образцам ткачества и золотого шитья. Практически все экспонаты являются частью коллекции Музея истории евреев в России и собраны в еврейских семьях в ходе музейных экспедиций в Среднюю Азию. Выставки подобного масштаба и наполнения еще не было ни в одном этнографическом, еврейском или художественном музее.

21 марта – 2 июля, Наука и искусство

Выставка «Наука и искусство», организованная совместно с Политехническим музеем, — это исследовательский семейный проект и рассказ-взаимодействие со зрителем, цель которого — показать связь двух важнейших видов человеческой деятельности: науки и искусства. Выставка пройдет в рамках объявленного в России Десятилетия науки и технологий (2022–2031). Единое пространство будет представлено восемью тематическими разделами: «Астрономия», «Биология и химия», «Физика, математика», «Оптика», «Биомеханика», «География и климатология», «Механика» и «Открытия Леонардо да Винчи». Каждый раздел сопровождается наглядной интерактивной иллюстрацией-объектом, помогающей погрузиться в тему науки или области знания. Например, можно будет посмотреть на работу маятника, чтобы понять, как работал капельный метод живописи Джексона Поллака, создать гравюру, учитывая свойства зеркального изображения в разделе «Оптика», переместиться от созвездия Орион к звезде Капелла в проекции звездного неба при помощи специальных программ в части «Астрономия». Экспозиция включит восемь интерактивных объектов и более 80 произведений искусства, охватив временной промежуток в 500 лет начиная от эпохи Позднего Возрождения до новейшего искусства, от гравюр Альбрехта Дюрера и живописи Питера Брейгеля Младшего до инсталляций современных художников, таких как VTOL и Андрей Бартенев. Работы предоставлены 10 крупнейшими российскими музеями, а также частными и зарубежными коллекциями. Проект реализуется в сотрудничестве c НИЦ «Курчатовский институт» и Московским государственным университетом им М.В. Ломоносова.

13 сентября 2023 – 14 января 2024, «Процесс»: Франц Кафка и искусство XX века

Выставка «Процесс» проследит параллели между произведениями Франца Кафки и искусством XX века. Среди художников, чьи работы войдут в экспозицию, Сальвадор Дали, Джорджо де Кирико, Фрэнсис Бэкон, Хаим Сутин, Казимир Малевич, Диего Джакометти, Макс Бекман, Оскар Кокошка, Людвиг Кирхнер, Соломон Никритин, Борис Голополосов и другие.

Мир, созданный Францем Кафкой, предвосхитил и беспощадно точно описал предстоящее XX веку. Одиночество, абсурд, сюрреализм происходящего — вослед или опережая реальность — стали важнейшими темами искусства. С первых лет нового столетия пространство человеческой жизни с его привычным укладом дробилось острыми углами кубизма, отправляя с корабля современности не только Пушкина и тяжелую мебель бидермейера, но и представления о логике, о красоте, о норме.

Превращение главного героя в гигантское насекомое из одноименной повести Кафки (1912) впрямую рифмуется с фантасмагориями сюрреализма. «Процесс» с неизвестным обвинением и ужасающей своим спокойствием казнью банковского служащего Йозефа К. иллюстрируется продуваемым пространством метафизической живописи Джорджо де Кирико или — в русских параллелях — поздними работами Казимира Малевича и его учеников. Обреченность и одиночество героя еще разовьются во французской философии и литературе середины века, приобретя формы абсолютного отчаяния после Второй Мировой войны.

Своим архитектурным решением и кругом отобранных работ выставка стремится воссоздать поэтику Кафки, предсказавшего наперед историю XX века и ощущение в ней заглядывающего в бездну. В выставке участвуют работы из музейных и частных собраний.

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