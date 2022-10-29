«Гармонь-гулёна». Елена Любарец представила свой дебютный альбом

«Гармонь-гулёна» — дебютный альбом певицы Елены Любарец. Не смотря на то, что певица на сцене давно, выход альбома состоялся только сейчас.

В 2022 году судьба подарила Елене встречу с легендарным поэтом песенником, автором хитов популярных российских исполнителей, Владимиром Степановым. Творческий тандем сложился очень быстро — у певицы уже была команда своих музыкантов, и среди них талантливый композитор — Алексей Ростов. По словам Алексея, тексты были настолько мелодичными, что написать к ним музыку было одно удовольствие.

Альбом получился очень душевным и обязательно порадует любителей хорошей русской музыки.

Елена Любарец — российская певица, выступающая в эстрадно-народном жанре. Единственный в России поющий концертный директор. С 2005 года занималась организацией фестивалей и концертов в Москве и Московской области, в которых часто участвовала сама со своим коллективом. Долгие годы являлась концертным промоутером и директором звёзд российской эстрады: Екатерины Шавриной, Ансамбля «Песняры», певицы Варвары. Записала дуэт с Леонидом Борткевичем «Ты — моя надежда». Эта запись является последней студийной записью Леонида Борткевича.

Песни из альбома «Гармонь-гулёна» вышли на цифровых площадках на лейбле Chemodanov production.

На сезон 2022/2023 запланирован гастрольный тур по городам России.

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