Современные хиппи: Валодя Каспий выпустил релиз о миролюбии

Валодя Каспий — представитель инди-сцены, формирующий свежий и самобытный облик российской музыки. «Дженис» — его новый макси-сингл.

Релиз был записан в двух версиях: акустической, в привычном звучании артиста, и хоровой. В обоих вариантах добавлена партия органа — отсылка к 60-м годам, к расцвету движения хиппи, идеалам свободы, мира и любви. В совокупности инструментов и голосов рождается нежное и мелодичное звучание, похожее на ангельский хор.

Песня была написала 5 лет назад, но сейчас она обрела особые смысл и актуальность. Идея сингла — напомнить, что от насилия нет пользы, а превыше всего — ценность человеческой жизни, любовь, доброта, сострадание, справедливость.

«Я всегда мечтал написать песню о 60-70-х годах, о культуре хиппи, которую я так люблю. Для меня было большим открытием узнать, что философия хиппи зиждется на Библии — “не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют”. Сейчас мы погрязли в массовом потреблении. Планета на грани исчезновения в том виде, за который мы ее так любим. Нам нужно чаще обращаться к корням, к нашей природе как в прямом смысле, так и духовном. Нужно возвращаться к вопросам любви, открытости и комитетам счастья, как бы утопично это ни звучало!», – говорит Валодя Каспий.

Валодя Каспий — артист и автор песен, а также крупных российский музыкальных фестивалей: Park Live, Доброфест, Дикая Мята. После выхода EP «Расстояния» iTunes назвали его группу «восходящей звездой».

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