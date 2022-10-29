В Коломне состоится V Открытый фестиваль-конкурс вокальной музыки начала XX века имени Николая Струве

4 и 5 ноября в Коломне пройдет V Открытый фестиваль-конкурс вокальной музыки начала XX века имени Николая Струве. Он организован 1-м Московским областным музыкальным колледжем при поддержке Рахманиновского общества России, Музыкального общества Московской области, АО «Коломенский завод» и ОО «Местная немецкая национально-культурная автономия».

Изначально в конкурсе было три номинации – «Любители», «Вокальный ансамбль», «Профессионалы». В этом году добавилась еще одна – «Концертмейстерское мастерство».

Участники конкурса исполняют вокальные произведения композиторов начала XX века. Для профессионалов обязательно исполнение произведений Струве и Рахманинова.

Данный проект дает новые возможности для реализации творческого потенциала преподавателей, учащихся и студентов в профессиональной сфере, способствует развитию культуры отечественного исполнительского искусства, выявлению и поддержке талантливых музыкантов-исполнителей, повышает интерес к вокальной музыке начала прошлого века, прививает молодежи любовь к академическому пению.

Николай Струве – сын инженера и предпринимателя, основателя Коломенского машиностроительного завода Густава Струве и известной пианистки Ольги Дризен. Профессиональный композитор, окончил Московскую и Дрезденскую консерватории, управляющий делами созданного в 1909 году Российского музыкального издательства. Известны вокальные произведения Николая Струве, прежде всего, вокальный цикл «Наброски», посвященный его другу Сергею Рахманинову, а также вокальные опусы. Отличительная черта творчества композитора – выражение глубоких переживаний в краткой форме миниатюры.

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