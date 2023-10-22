В киноцентре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма режиссера Александра Войтинского «По щучьему велению», снятого по мотивам знаменитой русской народной сказки.

По сюжету фильма, волшебным образом в бадью Емели попадает рыба его мечты, волшебная Щука, которая сбрасывает свою чешую и превращается в красавицу Василису. Вдвоем им предстоит отыскать легендарную скатерть-самобранку, побывать в царстве Кощея и встретиться с харизматичным Котом Баюном, озвученным Сергеем Буруновым.

Именно у Баюна героям нужно забрать Баян-самоигран.

А вот сделать так, чтобы персонаж Кота на самом деле в кадре играл на гармошке - задача у создателей фильма стояла непростая.

Для этого пригласили известного гармониста, виртуозно владеющего инструментом, педагога РАМ им. Гнесиных, руководителя группы GармоньDrive Павла Уханова.

«Я согласился принять участие в этом проекте без раздумий. Быть причастным к созданию доброй, мудрой сказки очень приятно и почетно. Съемки с моим участием проходили в двух локациях. Часть сцен мы снимали в павильонах Ленфильма, а часть на натуре в Тобольске. Там на берегу реки Иртыш возведен туристический комплекс в старинном стиле "Абалак". Из-за съемок на природе мне пришлось первым делом ремонтировать саратовскую гармонь, которая и "сыграла роль" Баяна-самоиграна. При хранении она отсырела, начали западать клавиши, а звук мы писали живьем. Второй задачей было научить игре на гармошке Царя. Великолепный актёр Роман Мадянов со всем старанием взялся за этот процесс и, как я считаю, успешно справился с поставленной режиссером задачей. Ну а самым сложным было мне самому реально играть лапками Кота Баюна. Мне связали локти, играть нужно было всего двумя пальцами на каждой руке, потому что у котика маленькие лапки. Не стану лукавить, было непросто!

Однако, результат стоил всех трудов. На премьеру мы пришли с семьей и получили огромное удовольствие от просмотра. Радует, что с каждым годом добрых, поучительных и, в то же время, веселых фильмов у нас снимается всё больше. Приятно, что фильм "По щучьему велению" несет в себе мудрость и традиции русской земли, подкрепляя их новыми технологиями и подачей, близкой молодому поколению. Надеюсь, что и такому традиционному инструменту, как гармонь найдется место в других наших фильмах. А я и все мои гармонисты в коллективе GармоньDrive с радостью примем участие в работе над подобными картинами», - поделился Павел Уханов.

Картину на премьере представили продюсер Сергей Сельянов, режиссер Александр Войтинский, сценарист Александр Архипов, актеры Никита Кологривый, Мила Ершова, Роман Мадянов, Агриппина Стеклова, Дмитрий Мухамадеев и другие создатели фильма.

Премьеру посетили звездные гости: Петр Буслов, Алексей Чадов, Клим Шипенко, группа «Фэмили», Илья Гуров, Марьяна Спивак, Антон и Дарья Златопольские, Ася Резник, Алексей Учитель, Никита Тарасов, Елена Захарова, Мария Кожевникова, Мария Лемешева, Ольга Любимова, Рубен Дишдишян, Виталий Хаев, Светлана Максимченко, Светлана Шевченко, Ева Смирнова, Анна Богомолова и многие другие.

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