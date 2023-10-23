1911 год. Выпускница Института благородных девиц Саша Мещерская (Анастасия Уколова) возвращается в небольшой провинциальный городок. Благополучие ее семьи зиждется на родстве с любящим дядюшкой, владельцем оружейного завода Николаем Шумиловым (Роман Мадянов). Родители Сашеньки: князь Иван Сергеевич Мещерский (Владимир Симонов) и Мария Ильинична (Елена Валюшкина) мечтают о скорейшем замужестве дочери, а сама она грезит блестящей карьерой архитектора. Желая угодить родителям, Саша сводит новые знакомства и моментально погружается в водоворот интриг, где на кону превыше страстей личных оказываются интересы политические. Хладнокровные убийства и шантаж, хитросплетения заговоров, ускользающие от разоблачения дерзкие провокаторы - все это захватывает восторженную институтку, испытывающую смертельную тоску от скудности жизненных перспектив. Сама того не замечая, Саша становится идеальным объектом для террористического гипноза.

Масштаб и разнообразие локаций Санкт-Петербурга, в которых проходят съемки «Куколки», поражает воображение: Петропавловская крепость, Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, «Кресты», поселок Шушары, Государственный музей-заповедник «Петергоф», Усадьба Знаменка, завод «Красный треугольник», Городская психиатрическая больница №3 имени И. И. Скворцова-Степанова, Дом ученых им. М. Горького, Мемориальный музей-квартира Н. А. Некрасова, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты», Дом композиторов, Талион Империал Отель, Ленинградский областной суд и другие.

«Это история выдуманная, но она все равно требует соблюдения определенных правил игры: мы понимаем, что это начало двадцатого века, что мы находимся в Российской империи, что наши герои говорят на том языке и находятся в тех чинах, которые соответствуют историческому времени. Поэтому мы обязаны соблюсти ответственность перед историей, даже если наш сюжет и наши персонажи вымышленные», – говорит режиссер Егор Анашкин.

«Я, конечно, частенько бываю в Санкт-Петербурге, но все равно пребываю в некотором шоке, потому что у нас каждая локация, каждый съемочный день – это что-то потрясающее. Пару дней назад снимали в «Талионе» – у него такая история! Сначала там был временный Зимний дворец Елизаветы Петровны, затем оттуда шли заговорщики душить Павла Первого, потом его купили братья Елисеевы… Ходить, трогать все эти стены, которые так много всего повидали, это что-то невероятное. Сниматься в таких интерьерах, в таких костюмах – это же счастье!», – рассказывает актриса Елена Валюшкина.

«Здесь и детектив, и мелодрама, и трагедия, и политические ситуации. И мой персонаж в этом всем мечется. У него, как у Грибоедова «Быть взрослой дочери отцом!», когда она капризничает на его предложение выйти замуж за того, кого она не любит. Но там очень сложное хитросплетение сюжета: он пытается спасти и себя, и дочь, что-то придумывает, обманывает, понимая, что делает не самые приятные вещи. Но, с другой стороны, у него нет выбора, в ином случае могут просто пропасть жизни человеческие, в том числе и его. А так как он слабохарактерный, он эту сложную для себя ситуацию запивает, заигрывает в казино, проигрывается весь, становится объектом шантажа. Там целая история!», - делится впечатлениями актёр Владимир Симонов.

Фото – телеканал «Россия»

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