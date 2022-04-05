Сергей Чунаев перезапустит «Джингликов»

Владелец Flip Animation Studio Сергей Чунаев намерен полностью перезапустить проект «Джинглики». Для этого он собрал профессиональную команду мультипликаторов, которую возглавляет Антон Верещагин. Уже основана мультипликационная студия и идет работа над продолжением мультсериала.

Новые «Джинглики» станут совместным проектом Олега Роя и Flip Animation Studio. В его основе — оригинальный авторский сказочный мир, населённый весёлыми человечками в ярких костюмах и шапочках с колокольчиками, с большими глазами и милыми улыбающимися рожицами — Джингликами.

Автор Олег Рой считает «Джинглики» одним из своих самых успешных проектов. «Я как автор создал мир и героев проекта. Я написал 280 литературных произведений «Джинглики». На 15 из них уже произвели мультсериал «Джинглики» и новые серии готовятся к выходу в этом году. Будущее проекта зависит от слаженной работы новой команды Flip Animation, у которой высокий потенциал», — резюмирует автор Олег Рой.

Сергей Чунаев ставит перед собой цель создать анимационную экосистему, ведь, по его мнению, концепция просто анимационных студий уже устарела. «Творческие направления сейчас тесно связаны между собой: одно влечёт за собой другое. Мы сейчас работаем над продолжением «Джингликов», новые серии по нашим планам планируются уже в этом году. Помимо этого, у Flip Animation в разработке и планах находятся несколько сериалов (как полностью новые вселенные, так и вселенная «Джингликов»), несколько полнометражных анимационных фильмов, а также ряд игровых проектов, например, мобильная образовательная RPG-игра – «Академия Гениев» — где обучающий материал подаётся в игровой форме и с очень интересными и глубокими сюжетными линиями и тайнами. Также у нас в разработке находится своя метавселенная, где Джинглики будут лишь одной составляющей», — отмечает генеральный директор Flip Animation Сергей Чунаев.

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