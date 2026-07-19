Где проходит красная линия? Новая выставка в Set Projects

В июле московская галерея Set Projects празднует своё трёхлетие. И делает это не шумным фуршетом, а открытием персональной выставки Владислава Семенкова «Условная красная линия». Название — не просто каламбур. В градостроительстве красная линия отделяет частную территорию от общественной. У Семенкова она превращается в метафору зыбкой границы, которая сегодня проходит через каждого из нас: где заканчивается моё личное пространство и начинается мир новостей, тревог, событий, что врываются в дом через экраны?

Этот вопрос — главный нерв проекта. В новых живописных и графических работах, созданных специально к 2026 году, художник исследует, как человек уживается с информационным потоком. Его герои — мы с вами. Кто-то пытается вырваться из статики, кто-то застывает в отрешённом спокойствии, а кто-то просто тонет в бесконечной ленте, даже не замечая этого. Семенков не даёт оценок — он фиксирует состояния.

Техника усиливает смысл. По краям холстов проходят контрастные линии, создающие эффект наблюдения из укрытия. Смотришь на картину — и сам становишься и свидетелем, и участником. Как будто выглядываешь из-за шторы, но внезапно понимаешь: это ты там, внутри сцены. Художник ловко превращает зрителя в соавтора, заставляя задуматься о собственной роли в этом бесконечном спектакле.

Графическая серия строится вокруг ещё одного мощного образа — фасада здания ТАСС с бегущей строкой новостей. Эта строка становится рамкой, внутри которой разворачивается жизнь. Случайный заголовок вступает в диалог с прохожим, сценой в кафе, тенью на асфальте. Совпадение становится художественным приёмом — и мы видим, как новости перестают быть фоном и сами начинают менять реальность.

Сам Семенков признаётся: фотография для него — способ поймать ускользающий момент. Он много снимает, растворяясь в толпе, и не всегда кадр получается, но иногда случается то самое совпадение — действия, композиции, чувства времени. «Важно сохранить естественность, — говорит он. — Я почти не меняю сцену, только расставляю акценты кадрированием, цветом, линией. Эти маркеры приглашают зрителя стать частью происходящего и увидеть в сценах себя».

Сегодня, когда новости льются непрерывно, мы перестаём замечать их объём. Семенков предлагает остановиться. Посмотреть. Увидеть себя в этом потоке — и, возможно, понять, где проходит твоя собственная красная линия.

Выставка не случайно открывает четвёртый сезон Set Projects — галерея давно зарекомендовала себя площадкой, где современное искусство говорит о наболевшем без пафоса, но со смыслом. «Условная красная линия» продолжает эту линию — ту самую, что отделяет искусство от реальности, но на самом деле стирает все границы.