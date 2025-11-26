Оплата публикаций

«Мечтатели» — люди, претворяющие чудеса в реальность

В рамках проекта «Цикл новогодних мероприятий» на сцене театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» представили шоу-мюзикл «Мечтатели». Показы состоялись при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, организатор – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

«Мечтатели» – уникальный мультижанровый спектакль, который дарит детям веру в чудеса, а взрослым — возможность вспомнить, о чём они мечтали в детстве.

Премьера мюзикла состоялась в 2019 году, и с тех пор проект покорил сердца более 600 000 зрителей. В 2025 году шоу вернулось в обновленном формате. Зрителей постановки ждали талантливые актеры, яркие вокальные и хореографические номера, эффектные декорации и технологические решения.

Главные герои спектакля — дети и взрослые, оказавшиеся на перепутье. Их путешествие проходит через загадочный мир несбывшихся желаний, где коварный Профессор пытается подчинить мечты логике и порядку. Но настоящие чудеса случаются там, где есть дружба, смелость и вера в невозможное. Это история о выборе между стабильностью и вдохновением, о борьбе со страхами, которые мешают мечтать, о вере, которая способна вернуть крылья.

«Мы создали не просто спектакль. Мы построили мир, где дети и взрослые могут вновь поверить в силу мечты», — рассказала Наталья Рослан, режиссёр и автор идеи.

Фото: пресс-служба ФГБУК РОСКОНЦЕРТ

