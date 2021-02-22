Стартует новый курс образовательного проекта Art Team для эффективного управления креативными проектами

«Роскультцентр» совместно с «Центром кинофестивалей и международных программ» и при поддержке Фонда президентских грантов объявили о начале подготовки к запуску новой образовательной программы в рамках проекта Art Team – «Управленческие навыки: эффективная реализация проекта». Курс призван стать всеобъемлющим пособием не только по формированию и упаковке креативных инициатив, но и по их практическому воплощению с последующей коммерциализацией.

В числе дисциплин этого года: навыки формирования эффективной команды, тайм-менеджмент, регламентация, управление, делегирование, постановка и декомпозиция задач, а также другие занятия и лекции, способствующие развитию и пополнению скиллсета участников. Бесплатный обучающий курс от лидеров и экспертов различных креативных сфер будет доступен каждому молодому специалисту, желающему успешно развивать и воплощать свои бизнес-идеи, на официальном сайте проекта Art Team после регистрации: http://art-team.moscow/.

В этому году авторы лучших, по мнению экспертного состава жюри, проектов традиционно будут приглашены на очный образовательный интенсив в Москву в рамках проведения «Российской креативной недели». По итогу обучения будут отобраны наиболее яркие и потенциально успешные работы, которые получат поддержку со стороны органов исполнительной власти для последующей реализации на территории субъектов РФ.

Образовательная программа Art Team впервые была запущена в 2020 году и разрабатывалась для создателей креативных проектов, находящихся как на стадии их реализации, так и на моменте проработки идеи. В процессе обучения слушатель получает возможность доработать, упаковать свою идею и довести ее до официального запуска. В случае если продукт уже на стадии реализации, Art Team помогает его улучшить благодаря дополнительным актуальным знаниям о продвижении, оценке и советам экспертов, а также возможности совместной работы с другими участниками.

Среди основных целей проекта Art Team организаторы выделяют популяризацию региональных творческих инициатив, улучшение условий для самореализации творческой молодежи в России и развитие управленческих компетенций у представителей молодого поколения.

«Спрос на получение актуальных знаний и навыков невероятно высок. Только в прошлом году через обучение в Art Team прошло более пяти тысяч человек и преимущественно это креативные люди до 35 лет, которые не готовы останавливаться на достигнутом и стремятся к развитию и новым горизонтам, – говорит Марина Абрамова, основатель Art Team и директор ФГБУ «Роскультцентр». – Наша задача, как организаторов, предоставить эти знания, сделать их доступными для любого региона и улучшить тем самым условия для самореализации самого творческого поколения».

«В 2021 году проект Art Team продолжит свою деятельность и откроет новые возможности для молодёжи из самых отдалённых регионов России принять в нём участие, получить необходимую информацию и багаж знаний для успешного развития своих идей и творческих проектов, – рассказывает Татьяна Шумова, организатор Art Team и президент «Центра кинофестивалей и международных программ» Умение эффективно управлять своим временем, правильно подбирать команду, расставлять приоритеты и структурировать полученную информацию являются залогами для успешного бизнеса».

Для справки:

Art Team — новая образовательная платформа, объединяющая наиболее перспективные социально значимые проекты в сфере креативных индустрий в России, и создающая условия для профессиональной реализации творческой молодежи, обучая управленческим навыкам. Инициатива предполагает проведение ежегодного Всероссийского конкурса креативных проектов из регионов России и образовательную программу, доступную как участникам конкурса, так и всем желающим в онлайн-формате.

Образовательная программа Art Team проходит на официальной платформе проекта и состоит из вебинаров: вводная серия, посвященная каждой из 14 отраслей креативных индустрий, и первый обучающий курс «Управленческие навыки в креативных индустриях. От идеи к реализации». В основе курса лежит «фрактальная» система обучения – по итогам каждого последующего занятия слушатель усиливает и дополняет ранее приобретенные навыки. Записи занятий доступны в личном кабинете участника после регистрации на сайте.

украли