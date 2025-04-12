Геймеры смогут проехать по регионам России за рулём грузовика

IT-компания «Фоксхаунд» представила масштабный игровой многопользовательский гоночный проект «Командиры бездорожья». Игроки смогут принять участие в многопользовательских онлайн-гонках на грузовиках, проехать по дорогам России и увидеть основные достопримечательности регионов. Презентация проекта приурочена к 64-ой годовщине первого полёта человека в космос.

Саранская студия «Фоксхаунд» приступила к разработке игры «Командиры бездорожья» в августе 2024 года при содействии правительства Республики Мордовия. Личную поддержку проекту оказывает Глава Республики Артём Здунов.

«Наш регион более 20 лет выступает центром притяжения для разработчиков и тестировщиков ИТ-продуктов и компьютерных игр. Запуск многопользовательской гоночной игры — значимое событие в игровой индустрии, которое будет способствовать продвижению отечественного автопрома, формированию национальной киберспортивной экосистемы», — сообщил Глава Республики Мордовия Артём Здунов.

Собранная в регионе команда проекта «Командиры бездорожья» состоит из опытных профессионалов со всех уголков Союзного государства: от Минска до Владивостока. Сейчас в ней представлены ветераны многих отечественных и зарубежных компаний. Возглавляет команду геймдизайнеров один из создателей знаменитой серии игр «Дальнобойщики» Дмитрий Захаров, а общее руководство проектом взял на себя бывший директор R&D в Wargaming, продукта «Калибр» и директор по разработке в Crysis 4 Александр Зезюлин. Часть специалистов вернулись в Российскую Федерацию из-за рубежа для работы над столь значимым проектом.

В процессе игры пользователь выступает в роли пилота грузовика, соревнуется с другими игроками на трассах различного уровня сложности, по асфальту и бездорожью, постепенно улучшая как свои навыки езды, так и технические и стайлинговые параметры автомобиля. Управлять можно будет не только эксклюзивными спортивными машинами, но и серийными грузовыми автомобилями, порулить которыми многие мечтали с детства. Ещё одним важным дополнением будут посиделки в гараже за доработкой машин: заменой и модернизацией технических узлов, украшением корпуса наклейками, рукоятки переключения передач, руля, а лобового стекла — всякого рода подвесками.

В игре «Командиры бездорожья» будут использованы тщательно проработанные фотореалистичные модели грузовиков. Будет детальная реализация раллийных трасс в живописных уголках России: Поволжье, Западная Сибирь и Горный Алтай, Баргузинский тракт, плато Путорана и многие другие с акцентом на уникальные региональные достопримечательности. Причём разные маршруты можно пройти как на скоростных авто по дорогам, так и сократить маршрут по бездорожью на медленных, но высокопроходимых машинах.