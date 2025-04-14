Сериал «Белый лотос» вызвал всплеск интереса к книгам Фицджеральда и Эриксона

6 апреля закончился третий сезон нашумевшего сериала «Белый лотос» от американского стриминга HBO. Книжный сервис Литрес выяснил, как изменился спрос на книги, которые читали герои сериала.

Книжный сервис Литрес проанализировал спрос на роман «Прекрасные и проклятые» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, который читала Виктория Рэтлифф. С даты выхода сезона, 16 февраля 2025 года, по финальную серию, вышедшую 6 апреля 2025 года, выручка (по всем моделям монетизации – PPD, Литрес Абонемент и Литрес Подписка) с книги выросла в пять раз по сравнению с предыдущим аналогичным периодом в декабре-феврале.

Белинда Линдси, персонаж, с которым зритель познакомился ещё в первом сезоне, читала произведение о психологии общения Томаса Эриксона «Кругом одни нарциссы. Как оградить себя от токсичных личностей». Выручка от этой книги в анализируемом периоде выросла на 176%.

Выручка от романа «Голод» Кнута Гамсуна, который читал один из отрицательных персонажей – Локлан Рэтлифф, осталась на прежнем уровне.