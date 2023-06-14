Оргкомитет ADCR Awards 2023 объявляет имена председателей жюри конкурса

Резиденты Российского клуба-арт директоров завершили голосование за председателей двух блоков категорий Advertising и Design. Принять участие в конкурсе можно до 25 августа.

Выбор председателей конкурса определяется на основе рейтинга Креативности Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР). По итогам голосования резидентов российского клуба арт-директоров, Александра Новохацкая, креативный директор in-house студии Яндекса «7.47», и Владислав Деревянных, бренд-дизайн директор РА «Восход» будут формировать команды жюри по направлению блоков категорий Advertising и Design.

Президент российского клуба арт-директоров России Александр Алексеев с интересом наблюдает за теми тенденциями, которые меняют структуру креативной индустрии. «Для креативных лидеров сегодня inhouse-студия – это возможность реализовать смелые идеи, поддержав их масштабом всей компании. При создании студии «7.47» в Яндексе Александра Новохацкая отлично реализует эту возможность, а значит, поможет отработать предоставленные возможности лучшим проектам года, возглавив жюри блока «Реклама», – отмечает Александр.

«Я рада, что мне предложили стать председателем в этом году, это говорит о том, что работу инхаус студий стали воспринимать всерьёз», – комментирует Александра Новохацкая. Креативный директор студии Яндекса «7.47» подчеркивает, что такое стало возможным, благодаря тому, что команда задавала и продолжает задавать тренд на это собственной работой.

Задача новых председателей выбрать компетентных жюри, которые могут грамотно подойти к оценке конкурсных работ, чтобы сохранить максимально объективный и профессиональный подход.

«Влад Деревянных поможет жюри выявить и прославить тренды, которые воодушевят дизайн-индустрию мира: от ведущих студий до фрилансеров и студентов, потому что Влад всегда стремится быть на шаг впереди, а еще ярче, сильнее, и как полагается, оценивать по Гамбургскому счету», – комментирует назначение президент российского клуба арт-директоров.

О подходе к работе

Жюри блока Advertising проведет оценку работ: FILM & AUDIO, BRAND EXPERIENCE, INTEGRATED & INNOVATION, INTERACTIVE & MOBILE (номинации по продвижению компаний в соц.сетях).

Очень важно, что ADCR Awards продолжает помогать отбирать лучшие проекты на рынке – это помогает давать ориентиры для всех его участников, так считает Александра Новохацкая, креативный директор in-house студии Яндекса «7.47». Именно поэтому Александра приняла с радостью стать председателем в этом году: «Я хочу, чтобы в команде жюри появились свежие лица, а ещё, чтобы были представлены разные экспертизы – это очень важно для всесторонней и непредвзятой оценки проектов». Александра выразила надежду, что команда жюри сможет выбрать и наградить самые лучшие проекты, которые станут бенчмарком в своих категориях.

Напоминаем, что в этом году ADCR Awards скорректировал возможности участия.

В этом году появились дополнительные номинации в категории Interactive & Mobile, которые фокусируются на инновационности рекламных кампаний: Innovation in Mobile, Visual Craft - art direction, visual effects and animation. Оргкомитет конкурса утвердил специальные номинации, которые помогают брендам сохранять собственную идентичность и связь с потребителями: Corporate Brand Identity – Rebranding; Brand Transformation.

Как считает президент клуба и конкурса Александр Алексеев, Школы дизайна и рекламы готовят для рынка интересных новых креаторов. В этом году оргкомитет утвердил специальный приз «Школа года».

«Самое тяжелое в работе жюри – осознавать, что это только часть (хотя может, и лучшая) работ нового поколения креаторов. Победы на конкурсах – трамплин в высшую лигу, к заметным и выгодным партнерствам. Миссия Клуба арт-директоров - убеждать в этом, встраивая участие в творческих конкурсах в обязательную программу профессионального становления», – мотивирует Александр Алексеев.

Работа с комьюнити

Дополнительно на индустриальном контент-портале ADPASS 13, 15 и 19 июня в рамках проекта Best Cases Conference будут показаны яркие проекты, получившие награду от ADCR Awards. Резиденты клуба арт-директоров и участники конкурса расскажут об актуальных дизайн-инструментах.

Ежегодно в конкурсе ADCR Awards принимают участие российские рекламные и брендинговые агентства, а также независимые креаторы. Стать участником конкурса может любой желающий, независимо от территориального положения и опыта работы в индустрии.

Официальный сайт: https://awards.artdirectorsclub.ru .

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