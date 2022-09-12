Генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова приняла участие в мероприятиях, организованных в рамках 37-ого заседания Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ

8 и 9 сентября в столице Республики Казахстан в г. Нур-Султане прошло 37-е заседание Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ. Официальная программа включала проведение Музейного Роуд-шоу в рамках которой состоялись презентации ведущих российских музеев, а также круглый стол о перспективах взаимодействия музеев на пространстве СНГ.

В открытии презентационной сессии в формате круглого стола приняли участие заместитель Министра культуры РФ Владимир Осинцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин. Гостями презентации российских музеев стали представители музейного сообщества Казахстана, а также заместители министров культуры Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

В рамках презентационной сессии российского Музейного Роуд-шоу состоялось выступление генерального директора РОСИЗО Ольги Галактионовой, которая рассказала о стратегических планах развития РОСИЗО и о возможностях организации, как оператора просветительской, межмузейной деятельности и культурных событий.

Участники круглого стола поделились информацией о новых форматах работы музеев, в том числе об образовательных и информационных медиапроектах. Базой для создания совместных и обменных проектов России и Казахстана стало бурное развитие и наработанный опыт музейной отрасли обеих стран, а также единый подход к вопросам сохранения культурного наследия.

По итогам мероприятия руководители музеев России и Казахстана договорились подготовить предложения для включения в протокол заседания Подкомиссии по культуре, которое проведут Министерство культуры Российской Федерации и Министерство культуры и спорта Республики Казахстан 13 сентября в Москве.

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