РОСКИНО и Агентство кинематографии Узбекистана подписали Меморандум о сотрудничестве

14 сентября в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шелкового пусти» и Дней российского кино под брендом Russian Film Festival в Узбекистане РОСКИНО и Агентство кинематографии Республики Узбекистан подписали Меморандум о сотрудничестве.

Церемония подписания состоялась на открытии Делового форума Ташкентского кинофестиваля. Меморандум подписали генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто и генеральный директор Агентства кинематографии Республики Узбекистан Фирдавс Абдухаликов.

Целью Меморандума является развитие сотрудничества в области киноиндустрии Российской Федерации и Республики Узбекистан, а также реализация совместных проектов в сфере продвижения национальных фильмов, кинопроизводства и кинообмена. Сотрудничество, в том числе, предполагает подготовку кадров в сфере киноиндустрии, а также содействие в выборе и обеспечении локаций для съемок на территориях обеих стран.

Генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто: «Меморандум выводит наше партнерство с Узбекистаном в сфере киноиндустрии на новый уровень, теперь оно станет более системным и разносторонним. Мы объединяем усилия как в продвижении фильмов, так и в сфере образования кинематографистов. Также мы планируем значительно усилить содействие кинокомпаниям обеих стран в кинопроизводстве. В частности, РОСКИНО готово рассмотреть организацию локейшн-туров для узбекских кинематографистов, показать всю красоту российских городов и регионов, а также представить производственные и сервисные возможности российских студий. За последние несколько лет совместное кинопроизводство России и Узбекистана нарастило обороты, появились новые талантливые картины, и подписание уже новых соглашений о конкретных проектах с российскими компаниями – знак того, что есть обоюдное желание и потенциал работать вместе и создавать интересные проекты с международным потенциалом».

Генеральный директор Агентства кинематографии Республики Узбекистан Фирдавс Абдухаликов: «Меморандум закрепляет ключевые инициативы нашей совместной работы с РОСКИНО. Мы и прежде вели диалог с российской индустрией, но сегодня, когда киноиндустрия Узбекистана переживает новую волну развития, – строятся новые съемочные павильоны, закупается оборудование, открываются кинотеатры, реализуется программа господдержки, – мы готовы предложить гораздо больше возможностей и для совместного кинопроизводства, и для продвижения фильмов. Также важно продолжать знакомить как узбекистанскую аудиторию с современным российским кино, так и российских зрителей с фильмами узбекистанских режиссеров. Сегодня мы также подписали меморандумы о сотрудничестве с российскими компаниями, и работа по этим совместным проектам скоро начнется».

Также Агентство кинематографии Узбекистана подписало меморандумы о сотрудничестве и совместных проектах с российскими компаниями «Марс Медиа Энтертейнмент» и «Лендок». Соглашения с другими российскими производителями контента будут подписаны в последующие дни фестиваля.

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