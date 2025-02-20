Нижний Новгород, Грозный и Омск не смогут участвовать в «Культурной столице 2027 года»

Брифинг, посвященный реализации общенационального проекта «Культурная столица года» и перспективам конкурса на 2027 год, состоялся в пресс-центре ИД «Аргументы и Факты» 18 февраля 2025 года.

Участники события представили информацию:

о мероприятиях в городе Грозном – действующей «Культурной столице 2025 года»;

о подготовке города Омска к тому, чтобы через год принять статус «Культурной столицы 2026 года»;

о планах по проведению конкурса «Культурная столица 2027 года».

Спикерами стали:

заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский;

председатель Оргкомитета конкурса «Культурная столица года», депутат Государственной думы ФС РФ, доктор экономических наук, профессор Николай Новичков;

первый заместитель генерального директора ИД «Аргументы и Факты» Марина Мишункина;

заместитель директора департамента развития инфраструктуры электронного правительства Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Галина Сташевская;

первый заместитель министра культуры Омской области Ольга Акимова;

заместитель директора департамента культуры мэрии Грозного Анжела Мумаева.

Николай Новичков открыл брифинг, рассказав о ближайших планах организаторов конкурса «Культурная столица года»:

— Сейчас мы запускаем информационную кампанию. С 15 апреля начнем прием заявок на участие в конкурсе «Культурная столица 2027 года» через Госуслуги. Параллельно на этой же платформе будет запущено народное голосование.

Спикер также отметил, что в конкурсе не смогут принять участие победители прошлых лет – Нижний Новгород, Грозный и Омск:

— У нас в Положении о конкурсе прописан пятилетний период «охлаждения», чтобы двукратных чемпионов в течение 2-3 лет не было.

Как и в прошлые годы, конкурсантами не смогут быть Москва и Санкт-Петербург – мегаполисы с исторически сложившимся неоспоримым столичным статусом. Они принимают участие в проекте только как соорганизаторы и эксперты.

Полный перечень мероприятий на год представлен на официальном сайте проекта, а завершится конкурсный год эффектной церемонией 5 декабря. На ней будут представлены публичные презентации городов-финалистов, а также объявлены победители конкурса – город-обладатель официального статуса «Культурная столица 2027 года» и город-победитель в номинации «Народное голосование».

Александр Журавский в своем выступлении отметил роль конкурса в культурном и экономическом развитии городов России:

— На протяжении всего года регион, город которого стал Культурной столицей, оказывается задействован в серии мероприятий, направленных, с одной стороны, на развитие культуры и ее инфраструктуры, с другой – на вовлечение местных жителей и туристов во все происходящее.

По словам спикера, проект «Культурная столица года» за менее чем 3 года своего существования на федеральном уровне успел состояться с точки зрения значимости для российского культурного ландшафта:

— Это видно и по востребованности голосования, и по вовлеченности большого количества людей и сил, и по уровню конкуренции городов.

Федеральный конкурс «Культурная столица года» организован Фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и содействии Министерства культуры РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительства Москвы.