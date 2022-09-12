СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ): «От морских ванн до пляжей». Музей Пера рассказывает, чему научила русская эмиграция

Отдых на море в Стамбуле стал свидетельством радикальных преобразований в образе жизни республики. Переход отдыхающих от морских ванн к пляжам был не чем иным, как революцией. Русская эмиграция после Гражданской войны вызвала многочисленные преобразования в тогдашнем Константинополе. Местные жители города быстро привыкли к пляжному отдыху, со временем это занятие обрело как моду, так и культуру.

Принцевы острова стали одними из самых выдающихся мест для новой буржуазии Стамбула. С ростом пляжной моды остров Бююкада прославился пляжем Йорукали (самый песчаный). Среди государственных чиновников, предпочитавших острова, был второй президент Турции Исмет Инёню.

Пляжная культура Стамбула вступила в свой золотой век в связи с основанием Турецкой Республики. В определенной степени такой образ жизни продолжался до 1960-х годов. В период с 1940-х по 1980-е годы в Турции произошел демографический сдвиг, население быстро росло. Кроме того, началась иммиграция из сельской местности в города. Данная трансформация наиболее ярко проявилась в Стамбуле. За пять десятилетий его население увеличилось с 1 миллиона до 15 миллионов человек.

Земли оказалось мало для столь большого прироста. Мраморное море, внутреннее, не могло вынести такой плотности населения. Береговые линии стали покрывать бетоном и асфальтом. С этого времени плавать в Мраморном море стало рискованно, а стамбульцы начали открывать для себя новые летние места для отдыха и приобретать домики на южном побережье Турции: Бодрум, Мармарис и Анталия.

Марина АБРАМОВА, обзор зарубежных СМИ

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