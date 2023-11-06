2 ноября в Бресте под председательством Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой и Министра культуры Республики Беларусь Анатолия Маркевича состоялось очередное совместное заседание коллегий двух Министерств.

Встреча была посвящена вопросам развития российско-белорусского культурного диалога. Участники заседания обсудили перспективные направления сотрудничества в рамках Союзного государства Беларуси и России на 2024–2026 гг. Особое внимание было уделено совместной деятельности по духовно-нравственному сближению народов Беларуси и России, недопущению фальсификации общей истории и сохранению исторической правды. С приветственным словом к участникам обратился Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова выступила с докладом на тему «Реализация совместных выставочных проектов, направленных на продвижение культур России и Беларуси». В своем выступлении она рассказала о реализованных и запланированных совместных мероприятиях России и Беларуси.

«Главная цель совместных проектов — расширение нашего сотрудничества, нашей дружбы и взаимодействия. Для нас важно не только сохранять, но и развивать общее культурное наследие двух стран, создавать общие смыслы и духовно-нравственные ориентиры. РОСИЗО, выступая координатором музейного сообщества России и Беларуси, продолжает работать над укреплением культурного пространства как ключевого ресурса развития сотрудничества между странами», — подчеркнула в своем выступлении Ольга Галактионова.

Так, летом 2023 года в Уфе прошла выставка «Российские и белорусские художники второй половины ХХ века. Живопись, графика, декоративное искусство». Мероприятие проводилось в рамках юбилейного 10 Форума регионов России и Беларуси. Экспозиция из более 100 предметов представила работы ведущих российских и белорусских художников.

Среди запланированных проектов в феврале 2024 года в залах РОСИЗО в Москве готовится выставка к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В экспозиции будут представлены уникальные артефакты, принадлежащие участнику Белорусской наступательной операции Олегу Александровичу Лосику. Проект будет реализован совместно с Мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой» и Посольством Республики Беларусь в РФ.

В 2024 году в Витебском областном краеведческом музее откроется выставка «Витебская школа». Совместный выставочный проект будет реализован в рамках двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества России и Беларуси и взаимодействия в сфере музейного дела.

В Минске, в Национальном государственном музее Республики Беларусь, пройдет выставка «Русский замок. Кузнечная летопись». Выставочный проект представит коллекцию старинных русских замков, значимыми предметами экспозиции станут уникальные древнейшие и ранние произведения кузнечного мастерства.

Кроме того, РОСИЗО, в рамках музейного сотрудничества России и Беларуси, собрал предложения возможных проектов от российских и белорусских музеев в 2023–2025 гг. Среди них были выбраны передвижные выставки «Дорога к миру», приуроченная к 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, и «Смоленская крепость в артефактах библиотек и архивов Союзного государства», которая познакомит с историей строительства, защиты и сохранения Смоленской крепости.

Совместным проектом станет презентация выпуска № 6 научно-популярного журнала о фортификационных сооружениях «Смоленская крепостная стена». Издание готовится Государственным музеем «Смоленская крепость» в партнерстве с Российским центром науки и культуры в г. Минске.

Активная работа ведется над проектом к 80-летию Великой Победы «Маршруты победы». Масштабный проект направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, формирование и поддержание интереса к истории у молодого поколения Российской Федерации, Республики Беларусь и других государств.

В совместном заседании приняли участие заместитель Министра культуры Республики Беларусь Сергей Саракач, директор Департамента музеев и внешних связей Министра культуры Российской Федерации Елена Харламова, ректор учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки» Елена Куракина, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Национальная киностудия "Беларусьфильм"» Юрий Алексей и другие представители культурных учреждений России и Беларуси.

В рамках заседания коллегий министерств культуры России и Беларуси в Мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» состоялось возложение цветов к Вечному огню и торжественная церемония открытия Дней культуры России в Беларуси.

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