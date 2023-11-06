В преддверии открытия работы Второго Российского винодельческого форума прошло открытое заседание винного клуба РВФ, посвященное российским винам.

Председатель Правления Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев рассказал о главных моментах новейшей истории российского вина и отметил ключевую роль ФЗ № 468 «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» в происходящих позитивных изменениях. По мнению Дмитрия, потребитель уже предпочитает отечественное вино импортному, в качестве подтверждения он привел цифры опросов Роскачества (51% потребителей считают российское вино более качественным) и данные статистики, утверждающие, что продукция российских виноделов занимает на полке 60%. Главный редактор Peopletalk Ксения Аносова, также отметила растущее качество российского вина с потребительской точки зрения.

Центральным событием вечера стала сравнительная дегустация российских и зарубежных вин, которую провел Артур Саркисян, руководитель Союза сомелье и экспертов России, автор Гида «Российские вина». В процессе дегустации были представлены четыре пары вин, в каждой из которых был как российский, так и зарубежный образец. Дегустация проходила в «слепом» формате, благодаря чему собравшиеся смогли оценить успехи российских виноделов максимально непредвзято: разумеется, симпатии собравшихся были отданы отечественным винам.

Фото – Алексей РОДИН

Visited 1 times, 1 visit(s) today