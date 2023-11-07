В Институте кино и телевидения (ГИТР) в рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» прошла очередная Индустриальная среда – «Мужское и женское кино. Найди 10 отличий». Гостями в студии стали режиссёр Юлия Сапонова, продюсер, директор компании «Кинологистика» Анатолий Сергеев, программный директор «Телемании» Андрей Щиголев и оператор Евгения Абдель-Фаттах. Прямой эфир поддержали социальная сеть VK и Mail.ru.

Участники паблик-тока обсудили вопрос женского и мужского кино, поделились своим мнением о возможности и корректности такого деления: когда это имеет смысл и какую роль в этом вопросе играют маркетологи.

Оператор Евгения Абдель-Фаттах сказала, что такого деления не должно быть:

«Скорее может быть разное ощущение от женского и мужского кино, разное восприятие у женщин и мужчин, но конкретного деления нет. Каждый человек найдет в кино что-то свое». Также Евгения отметила тенденцию «стирания границ» в мужских и женских профессиях киноиндустрии: «Раньше в советские времена была очень тяжелая техника, камеры было тяжело носить, сейчас это не так. Мнение, что оператор – это мужская работа, это просто привычка. Я знаю много замечательных женщин-операторов, которые снимают на ручную камеру».

Продюсер и дистрибьютор Анатолий Сергеев поделился своим мнением о разделении кино на мужское и женское:

«Важен взгляд. Если мы смотрим со стороны проката, то мы разделяем, безусловно, кино на женское и мужское. Например, боевики, в которых нет практически ничего, связанного с женщинами, никаких любовных линий, того, что было бы интересно женщинам, считаются мужским кино. Есть, конечно, и женские фильмы. Надо понимать, для чего мы проводим это деление. Кинематограф в целом – понятие универсальное».

Режиссёр, член жюри «Телемании - 2023» Юлия Сапонова согласилась с высказыванием Анатолия:

«Да, деление нужно, скорее, для маркетинговых целей. Если мы делаем кино для дневного эфира телевидения канала «Россия-1», например, когда женщина дома укладывают детей спать, мы не будем показывать боевик. И тогда мы разделяем: если у нас перед экраном женщина, давайте что-то женское покажем. А если смотреть со стороны создателей, неважно, кто создатель - мужчина или женщина. Мужчина может прекрасно делать женские фильмы и наоборот. Важны только акценты: женщин интересуют больше чувства, и одну и ту же историю женщина-режиссер может рассказать с позиции чувств героини, а мужчина ту же историю расскажет скорее с позиции героя».

Программный директор «Телемании» Андрей Щиголев поддержал дискуссию о феминитивах и об изменении мужского взгляда в кино:

«Феминитив «режиссёрка» коробит, портит язык, на слух воспринимается странно. Но, возможно, в этом и заключается цель – акцентировать внимание на проблеме существования некоторого неравенства».

В дискуссии о целевой аудитории, которой проще продать фильм, продюсер Анатолий Сергеев высказался о необходимости снимать качественное кино для каждого:

«Нужно просто снять хорошее коммерческое кино. Сейчас в России в кинотеатрах происходит «ренессанс» всего сказочного: «Баба Яга», «По щучьему веленью»… Сплошные сказки у нас впереди будут, сказочная жизнь начинается. Проще продать фильм, конечно, массовой аудитории, семейной».

Международный открытый молодежный фестиваль телевизионных программ и фильмов «Телемания» учрежден Институтом кино и телевидения (ГИТР) в 2003 году, проводится при патронаже Международной академии телевидения и радио (IATR).

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