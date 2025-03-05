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Generative Gallery запустила серию коллабораций с медиа-художниками и брендами

editor
By editor
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swan - саша пальм
Саша Палм. Swan. Изображение предоставлено Generative Gallery

Generative Gallery объявила 2025-й годом коллабораций и вместе с молодыми брендами и диджитал-художниками ищет новые способы репрезентации цифрового искусства.

Вместе с художниками Кристиной Сидоровой, Сашей Палм и Русланом Вяльцевым Generative Gallery выпустила лимитированную серию phygital-объектов. Арт-объекты — это цифровое искусство в физическом эксклюзивном обрамлении. В рамках проекта художники представили всего семь работ, каждая из которых выпущена ограниченным тиражом в 10 экземпляров.

Мультидисциплинарная художница Кристина Сидорова, работы которой выставлялись в рамках таких событий, как Blazar, Cosmoscow, PAF, Intervals, NUR, Outline и ARTSDAO, сочетает в своем творчестве компьютерную графику и AI. В рамках коллаборации с Generative Gallery будут представлены ее работы Goosebumps и Echo — визуальные образы, вдохновленные симбиозом природы и технологий. Для коллаборации с бьюти-брендом Superbanka Кристина создала видео-арт работу Glossy Era. Она легла в основу оформления лимитированной серии подарочных боксов с косметическими средствами SUPERBANKA и phygital-объектов, выпущенных Generative Gallery ограниченным тиражом в 35 экземпляров.

Современная цифровая художница, иллюстратор и дизайнер Саша Палм создает проекты в сюрреалистическом стиле. В ее видеоработе «Зверь» традиционные элементы народного костюма и образы сказочных существ сливаются воедино, а цифровая работа «Swan» становится своеобразным мостом между реальным и воображаемым мирами, предлагая множество интерпретаций знакомых объектов и явлений. Обе работы стали частью коллаборации с Generative Gallery.

Ruslan Vyaltsev — цифровой художник и ех арт-директор маркетплейса VK NFT. Сотрудничал с Reebok, Farfetch, Lady Gaga, MEL C, NY Times, Золотым Яблоком, Яндексом, ВКонтакте и Snickers. В своем творчестве художник исследует подсознание и метафоры, придавая формы и окраску абстрактным понятиям.

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