Удивительный мир космоса и науки для детей в Фиксипарке

В Москве стартовала Всемирная неделя космоса, а апрель в Фиксипарке представлен месяцем космических открытий и научных приключений для всей семьи. Независимо от того, интересуются ли дети планетами и звёздами или предпочитают творческие мастер-классы, каждый найдёт для себя что-то увлекательное.

В самом сердце семейного развлечения, Фиксипарке, готовятся к двум масштабным событиям, которые подарят детям и их родителям незабываемые впечатления и новые знания: День Космонавтики 12 апреля и День креативной науки 26 апреля.

Интерактивный парк, созданный по мотивам популярного мультфильма «Фиксики», в своей концепции сочетает обучение с игрой, и каждый ребенок здесь может стать настоящим исследователем, инженером или космонавтом. Расположенный в ЦДМ на Лубянке, Фиксипарк предлагает более 20 тематических зон, в которых дети от 3 до 12 лет могут развиваться, экспериментировать и весело проводить время.

В дни апрельских праздников в парке запланировано множество увлекательных мастер-классов, квестов и шоу. День Космонавтики (12 апреля) и День креативной науки (26 апреля) — дни, когда наука становится еще интереснее! В рамках этих событий ребята узнают о планетах, спутниках и астероидах, создадут свою модель Солнечной системы и узнают, как устроена наша вселенная. Вместе с героями парка отправятся в космическое приключение, решая загадки и выполняя задания. Юные инженеры смогут своими руками собрать и украсить мини-ракету, проявив творчество и фантазию. Участвуя в квесте «В поисках космических кристаллов», юные гости Фиксипарка станут исследователями далеких планет, ищущими волшебные кристаллы, обладающие тайными свойствами. Во время нучного космо-шоу ребята узнают о температуре в космосе, вакууме и даже попробуют создать невесомость на Земле с помощью специальных экспериментов. Также их ждет демонстрация будущего оружия — космо-пушки! Яркие временные татуировки в космическом стиле, которые украсит каждый маленький космонавт, можно будет сделать во время мастер-класса «Космо-блеск-тату». А в кулинарном мастер-классе «Марсианская пицца» можно будет приготовить необычное блюдо по марсианскому рецепту и попробовать свои силы в создании вкусных космических угощений.

В Фиксипарке дети учатся, развиваются и вдохновляются. Здесь можно не только весело провести время, но и получить новые знания о технике, науке и природе через игры, мастер-классы и интерактивные аттракционы. Для родителей важно, что все активности безопасны и разработаны при участии педагогов и экспертов. А благодаря разнообразию зон и тематических площадок — от песочницы с ярким песком до лазерного лабиринта — каждый ребенок найдет что-то по душе.