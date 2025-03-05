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ДомойLIFESTYLEВ кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера картины «Роднина»

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера картины «Роднина»

editor
By editor
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роднина - премьера в каро 11 октябрь
Фото © Геннадий Авраменко

Фильм представили: Ирина Роднина, режиссер Константин Статский, продюсеры Антон Златопольский, Тимур Вайнштейн и Юлия Сумачева, актеры Владислава Самохина, Евгений Ткачук, Иван Колесников, Федор Федотов, Мария Миронова, Игорь Петренко, Даниил Воробьев, Марат Башаров, Виктория Полторак, Александра Бикеева, Ксения Комарова, а также съемочная группа фильма.

Гостями премьеры стали: Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Николай Цискаридзе, Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Дима Билан, Яна Батыршина, Дарья Златопольская, Мария Кисилева, Дмитрий Шепелев, Леонид Каневский, Валерия и Иосиф Пригожин, Александр Энберт, Денис Клявер, Артем Михалков, Эльман, Мона, Регина Тодоренко и Влад Топалов, Роман Костомаров и Оксана Домнина, Яна Рудковская, Егор Бероев, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Игорь Крутой, Олег Меньшиков с супругой, Диана Милютина, Софья Присс, Роберт Юсупов, Мария Лемешева, Мария Зайцева, Александра Власова, Юлия Волкова, Мария Янковская, Игорь Цвирко, Настя Акопян, Вадим Бакунев, Мария Шурочкина, Руслан Хабибов, Алена Косторная, Алена Чехова, Ольга Зайцева, Карен Арутюнов, Николай Васильков и многие другие.

Накануне в этот же день в МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, посвященная выходу фильма в прокат. О работе над картиной рассказали Ирина Роднина, режиссер Константин Статский, генеральные продюсеры Тимур Вайнштейн и Юлия Сумачева, а также исполнители главных ролей Евгений Ткачук и Владислава Самохина.

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