В Москве завершился российско-корейский семинар по рынку вебтунов

27 и 28 июня в Корейском Культурном центре в Москве прошёл российско-корейский семинар, посвященный рынку вебтунов. В ходе мероприятия ключевые российские и корейские представители развивающегося рынка цифровых комиксов провели более 50 встреч, подписали договоры и меморандумы о сотрудничестве, а также представили своё видение развития формата в России и мире.

В мероприятии приняли участие российские и корейские компании: Toyou’s dream, Kenaz, M Story Hub, Contents Lab. Blue, «Строки», группа компаний «ЛитРес», BUBBLE, издательство «АСТ». Также на встрече выступили советник по экономическим вопросам Посольства Республики Корея в России Пак Ки Чанг и Ким Си Ву, представитель государственного южнокорейского агентства креативного контента КОССА – главного организатора семинара.

В ходе встречи были достигнуты договорённости о сотрудничестве и подписаны важные документы. Генеральный директор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев и Генеральный директор Kenaz Ли Ву Джэ договорились об эксклюзивной публикации в сервисе Литрес и совместном продвижении на российском рынке таких вебтунов, как «Любимая группа крови» (Blood type Love) и «Непобедимый Бессмертный» (Warrior will never die).

Директор департамента развития цифровых продуктов МТС Игорь Косолап и генеральный директор Kenaz Ли Ву Джэ подписали договор об издании и продвижении пяти корейских вебтунов на русском языке: Login Murim, Obey the Flower, I Got Married in a Hardboiled Fiction, Straight Ahead to the Red Carpet 2 и Karuna Has Shrunken. Издание первых переведенных глав планируется до конца 2024 года.

Представители издательства МИФ и компании Contents Lab. Blue заключили меморандум о развитии сотрудничества между сторонами в области создания, распространения и продвижения вебтунов.

Также представители компаний поделились своим опытом и видением по развитию цифровых комиксов.

Ли Ги Су, генеральный директор M Story Hub, рассказал о компании, а также о платформе «Мой Комикс», которая уже играет значительную роль в продвижении вебтунов в России.

Сергей Анурьев, генеральный директор ГК «ЛитРес», поделился планами компании по расширению каталога вебтунов в сервисе Литрес и оценил потенциал рынка вебтунов в России: «Мы прогнозируем, что объем цифрового рынка комиксов достигнет 650 миллионов рублей к 2025 году и 2 миллиардов рублей к 2030 году, а доля вебтунов на этом рынке будет достигать 80-90%».

Ли Ву Джэ, генеральный директор компании Kenaz, рассказал об актуальных технологиях создания вебтунов. Он отметил, что в отличие от других стран многие российские компании заинтересованы не только в покупке и дистрибуции контента, но также в развитии собственной локальной экосистемы для создания оригинальных произведений.

Мария Недашковская, старший литературный редактор издательства «АСТ», рассказала о ситуации на книжном рынке вебтунов в России, а также о перспективах его развития. «АСТ» планирует издать в России такие вебтуны, как The tale of Goldiluck, The broken ring: this marriage will fail anyway, When the villainess is in love, For better or for worse, Get schooled и многие другие.

Чо Эден из Toyou’s Dream представил компанию, её миссию и уникальные проекты, которые она реализует для вдохновения и преобразования сообществ по всему миру.

Бренд-директор компании BUBBLE Александр Усачёв поделился, что 28 июня в BUBBLE выходит первый оригинальный вебтун «Рысь».

Янг Джи Ын, руководитель по работе с интеллектуальной собственностью компании Contents Lab. Blue, рассказала об использовании вебтунов в качестве исходного интеллектуального права: «Наиболее монетизируемый вторичный рынок интеллектуального права в сфере вебтунов это дорамы и персонажи. С 2010 года объем производства дорам и анимационных серий на базе вебтунов продолжает расти».

Анастасия Касаткина, редактор комиксов в сервисе «Строки», рассказала о запуске раздела комиксов, оригинальных вебтунах и планах компании на будущее: «Сейчас в сервисе около 300 вебтунов, к декабрю 2024 года планируется размещение еще 500 произведений. Также у нас сейчас представлены 10 оригинальных вебтунов, которые до конца года будут выпущены в печатной версии».