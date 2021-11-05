ГЕРМАНИЯ (Берлин): Ufer Radio приглашает на дневную вечеринку!

Уже в эту субботу, 6 ноября 2021 года, в 15:00 состоится дневная вечеринка берлинского Ufer Radio.

Ufer Daytime Parties – это дневная вечеринка на открытом воздухе прямо на берегу Landwehrkanal в самом центре Нойкёльна, рядом с самым крутым блошиным рынком в Берлине. Ufer Radio отличается чрезвычайно эклектичным составом участников вечеринок, большим музыкальным разнообразием и при этом остается «андеграундным». В субботней дневной вечеринке Ufer участвуют DJ Maryisonnacid и DJ Woody.

Марьяма Лучиони aka Maryisonacid известна благодаря коллективу African Acid Is The Future (AAITF), который она основала в 2014 году в баре в Нойкёльне. DJ Maryisonnacid создаст особую атмосферу с помощью звукового спектра, варьирующегося от блюза к югу от Сахары, анималистических песнопений, звуков ударных гаитянских ритуалов до более психоделических и футуристических звуков.

DJ Woody – оригинальный фанкейтер, чья жизнь посвящена музыке и его собственному определению funk. Музыкант начинал свою карьеру в середине 80-х на мюнхенской сцене граффити и брейк-данса. С тех пор, как Вуди стал диджеем-резидентом одного из самых влиятельных столичных клубов – Planet, он постоянно выступает на берлинской хаус- и техно-сцене. Вуди видел, как техно стало доминирующей молодёжной культурой в конце 90-х, а затем снова ушло в андеграунд в начале 2000-х, после чего поднялось на новую волну успеха, на этот раз глобального.

Дневная вечеринка является частью программы онлайн-фестиваля «Германия-экспресс» в рамках Года Германии в России. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции в социальных сетях:

https://www.facebook.com/deutschlandjahr

https://vk.com/godgermanii

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.