Пятый вечер проекта «Культурные Среды» прошел в столичном MODUS Hall

«О весне, о женщине, о психологии» — таким стал лейтмотив очередной культурной среды Марии Тарасевич и Амарии, прошедшей с аншлагом в прекрасном пространстве MODUS.

Патронессой и ведущей весеннего концерта выступила магистр психологии Наталия Тихонова. По традиции проекта патронесса представила творческий номер: в исполнении Наталии проникновенно прозвучал романс «Я словно бабочка к огню».

Традиционную интеллектуальную викторину поддержали замечательными призами ателье эксклюзивного шоколада Аллы Комиссаровой и премиальный киноклуб Foster Cinema: каждый из пяти победителей получил шоколадную туфельку La Princesse Choko и два пригласительных на любой по выбору киносеанс. Призом-сюпризом в дополнение к прекрасным партнерским презентам стал мини-флакон селективного парфюма AmariaWhen, созданного Амарией Рай к выпуску альбома «Когда» в сотрудничестве с брендом VORONOI.

Концерт открыл актер, певец и режиссер Данил Косенков, прозвучали известные и любимые многими песни «Есть только миг», «Как молоды мы были», «Луч солнца золотого».

Музыкальную программу продолжил специальный гость вечера – Квартет Иван Смирнова. Иван Смирнов младший — потомственный музыкант, электроакустический гитарист исполняющий музыку в жанре этно-фьюжн, продолжатель дела отца, легендарного композитора и гитариста Ивана Смирнова, Михаил Смирнов (перкуссия), Сергей Клевенский (духовые) и Михаил Оленченко (гитара) позволили собравшимся совершить незабываемое путешествие в мир русской музыки со свободной импровизацией и интереснейшими переплетениями славянского, азиатского, кельтского, испанского фольклора.

Завершило концертную часть вечера выступление AMARIA acoustic. Богатая музыкальная и смысловая палитра не оставила равнодушных в зале: виртуозная игра Сергея Клевенского, Петра Акимова (виолончель), грув ритм-секции – Роман Титенштейн (барабаны), Дмитрий Пронин (бас-гитара), Михаил Смирнов (перкуссия), красивые и мастерски исполненные партии электрогитары – Владимир Ванцов и аккордеона – Михаил Смирнов и глубокие тексты песен автора и вокалистки – Амарии создали особенную, объединяющую атмосферу.

В честь мини-юбилея проекта организаторы вручили эксклюзивные памятные подарки постоянным гостям и ведущим концертов «Культурных Сред»: Александру Хаминскому, Светлане Титовой, Софии Азизян, Валерии Леоновой, Ирине Матысяк, Лиане Давидян и Наталии Тихоновой. По окончании программы координатор проекта Никита Мишин вручил прекрасной половине зала белоснежные розы.

Фото – Станислав КВАСКОВ

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