«Герои вне времени» среди «Землян»: Международный научно-практический экологический форум стал площадкой для уникальной выставки экоарта

Идейным вдохновителем выставки стала Наталья Еремеева — директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь» и автор концепции творческого конкурса «Байкальская эволюция: люди и смыслы». Совместно с Александрой Усачёвой, директором Губернаторского центра, они организовали экспозицию, которая отвечает смыслам экологического форума «Земляне». Партнером выставки эко-арта выступила Ассоциация Евразийского Художественного Союза, представленная президентом Анастасией Брик.

Ключевая идея проекта, изначально появившегося в Иркутской области, — показать актуальность экологических вызовов через картины, выполненные с использованием вторсырья и бытового мусора. Сюжетная линия работ — посвящение людям, которые внесли вклад в развитие страны. Признание заслуг сибирских героев вне времени, а теперь – и героев Севера.

«Используя образы исторических фигур, мы создаем новый взгляд на творчество и привлекаем внимание к проблеме утилизации отходов, — рассказывает Наталья Еремеева. — Стеклянные бутылки, пластиковые крышки, обрезки от трубы, автомобильные шины, бумага – всё это «краски», с помощью которых художники создают арт—объекты».

«Меня глубоко заинтересовал этот проект, объединяющий историю, культуру и экологию. Он открывает возможности для воплощения самых оригинальных идей и одновременно заставляет задуматься над вопросами сохранения природы», — подчеркивает Анастасия Брик.

Ещё на старте проекта Наталья Еремеева поставила себе задачу вывести его на всероссийский уровень. Выставка «Герои вне времени» — перезагрузка «Байкальской эволюции» уже в контексте самого северного региона страны — Архангельской области.

На площадке форума «Земляне» 20 художников представят 20 уникальных картин, созданных с использованием твердых бытовых и производственных отходов. На полотнах — люди, с именами которых неразрывно связана история Севера и Архангельской области. Петр I, Михаил Ломоносов, Василий Головнин, Александр Колчак, Иван Папанин, Павел Дашков, Андрей Васнецов и другие. Яркие страницы нашего прошлого вписаны в арт—объекты, отражающие наше будущее.

«Сибирь и русский Север объединяет многое. Это и освоение земель, и взаимопроникновение культур, и богатейшие природные ресурсы, и климат, испытывающий человека на прочность, — отмечает Наталья Еремеева. — «Герои вне времени» — логичное продолжение «Байкальской эволюции», новая глава интереснейшего экологического проекта. Материал для работ авторов мы собирали в том числе на берегах Белого моря. Через этот необычный художественный приём, через образы легендарных людей мы хотим подчеркнуть нашу зелёную просветительскую миссию»

После завершения международного форума выставка останется в Архангельске, чтобы любые жители и гости города смогли совершить путешествие в мир людей Севера.