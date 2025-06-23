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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Около 70 музеев России и Беларуси представляют выставку Музея Победы к 80-летию Парадов Победы

editor
By editor
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Парады-Победы
Изображение © пресс-служба Музея Победы, Москва

К 80-летнему юбилею Парадов Победы выставку Музея Победы «Парады Победы. 1945» представили около 70 музеев из 44 регионов России и Беларуси. Мультимедийная выставка демонстрируется на площадках и официальных сайтах культурных учреждений — партнеров Международного проекта «Территория Победы».

«24 июня 1945 года состоялся Парад Победы в Москве. Он стал ярким событием, завершившим Великую Отечественную войну, символом торжества справедливости, а также мужества и сплоченности всего советского народа, разгромившего нацизм. Однако немногие знают, что в том же году прошли еще три торжественных парада советских войск – в Берлине и Харбине. Они проводились в честь победы над нацистской Германией и милитаристской Японией. О малоизвестных фактах, интересных и значимых событиях, связанных с историей этих легендарных шествий, расскажет наша выставка», — отметил генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.
 
Выставка посвящена четырем знаменательным событиям победного 1945 года — Парадам Победы: 4 мая и 7 сентября в Берлине, 24 июня на Красной площади и 16 сентября в Харбине. Гости выставки могут узнать о подготовке и проведении парадов, о героях, которые в них участвовали, и о том, какое значение имели данные события в истории. Проект объединил десятки оцифрованных материалов из фондов Музея Победы: документы, фотографии, живописные произведения. На кадрах запечатлены марш Красной армии у развалин Рейхстага, советские войны, бросающие немецко-фашистские знамёна к подножию Мавзолея В.И. Ленина, гвардейские минометы «Катюша» на Параде Победы над Японией в Харбине. Также на планшетах показаны служебный пропуск для входа на Красную площадь в день Парада войск Красной армии 24 июня 1945 года, пригласительный билет на прием в честь участников Парада Победы в Большой Кремлевский дворец и программа концерта в Кремле.

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