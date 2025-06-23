Около 70 музеев России и Беларуси представляют выставку Музея Победы к 80-летию Парадов Победы

К 80-летнему юбилею Парадов Победы выставку Музея Победы «Парады Победы. 1945» представили около 70 музеев из 44 регионов России и Беларуси. Мультимедийная выставка демонстрируется на площадках и официальных сайтах культурных учреждений — партнеров Международного проекта «Территория Победы».

«24 июня 1945 года состоялся Парад Победы в Москве. Он стал ярким событием, завершившим Великую Отечественную войну, символом торжества справедливости, а также мужества и сплоченности всего советского народа, разгромившего нацизм. Однако немногие знают, что в том же году прошли еще три торжественных парада советских войск – в Берлине и Харбине. Они проводились в честь победы над нацистской Германией и милитаристской Японией. О малоизвестных фактах, интересных и значимых событиях, связанных с историей этих легендарных шествий, расскажет наша выставка», — отметил генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.



Выставка посвящена четырем знаменательным событиям победного 1945 года — Парадам Победы: 4 мая и 7 сентября в Берлине, 24 июня на Красной площади и 16 сентября в Харбине. Гости выставки могут узнать о подготовке и проведении парадов, о героях, которые в них участвовали, и о том, какое значение имели данные события в истории. Проект объединил десятки оцифрованных материалов из фондов Музея Победы: документы, фотографии, живописные произведения. На кадрах запечатлены марш Красной армии у развалин Рейхстага, советские войны, бросающие немецко-фашистские знамёна к подножию Мавзолея В.И. Ленина, гвардейские минометы «Катюша» на Параде Победы над Японией в Харбине. Также на планшетах показаны служебный пропуск для входа на Красную площадь в день Парада войск Красной армии 24 июня 1945 года, пригласительный билет на прием в честь участников Парада Победы в Большой Кремлевский дворец и программа концерта в Кремле.