«Герои вне времени» среди «Землян»

До 30 июня в рамках первого международного научно-практического форума «Земляне» в Архангельске проходит выставка экоарта «Герои вне времени». История, искусство и экология объединились в одном культурном пространстве, создавая яркий образ нового взгляда на окружающую среду и прошлое нашей страны.

Выставка «Герои вне времени» — это уникальная коллекция 20 арт-объектов, выполненных из вторичных ресурсов: пластиковых бутылок, стекла, металлических изделий, бумажных отходов и другого сырья. Каждая из работ помогает осмыслить глобальные проблемы экологии и обратить внимание общества на необходимость рационального потребления природных ресурсов.

Всего представлено около 20 произведений, созданных художниками из разных уголков России: Москвы, Воронежа, Тюмени, Красноярска, Сочи и др. Среди персонажей полотен — исторические деятели, чья деятельность оставила след в истории российского государства: Пётр I, Михаил Ломоносов, Иван Грозный, промышленники династии Строгановых, полярный исследователь Владимир Русанов, первый главный правитель Русской Америки Александр Баранов и другие выдающиеся фигуры, символизирующие Север и Архангельск.

Таким образом, авторы одновременно обращаются к прошлому, настоящему и будущему, призывая задуматься о влиянии человечества на природу и окружающей среды на развитие регионов.

Выставочный проект также посвящён знаменательной дате — 500-летию открытия Северного Морского Пути. Этот исторический маршрут сыграл ключевую роль в освоении Арктики и развитии российских территорий, став символом смелых начинаний, открытий и прогресса.

Через уникальный подход, сочетающий историю и современное творчество, организаторы стремятся привлечь внимание широкой аудитории к важности сохранения природы и культурного наследия, ведь устойчивое развитие возможно лишь тогда, когда человечество осознаёт свою ответственность перед будущими поколениями.

После завершения международного форума картины выставки будут переданы Губернаторскому центру и демонстрироваться на разных площадках Архангельской области.

Организаторы выставки экоарта — Губернаторский центр Архангельской области, Благотворительный фонд «Подари планете жизнь», Ассоциация Евразийского Художественного Союза, международный научно-практический форум «Земляне».