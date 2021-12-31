Герой поднимется… с дивана: «Лига монстров» на IVI

5 января 2022 годв онлайн-кинотеатр IVI порадует зрителей свежим релизом от Paramount Play – комедийным мультфильмом про девочку Винни, которая сделает из неуклюжего монстра настоящего чемпиона.

Зрители попадут в особый мир, где люди живут вместе с огромными существами. Здесь монстрический реслинг – обожаемый вид спорта, а монстры-спортсмены – настоящие звезды, за которых болеют толпы фанатов. Обаятельная Винни решает пойти по стопам отца и берется за подготовку монстра-аутсайдера Стива для участия в престижных соревнованиях. Он двигается как слон в посудной лавке, похож на плюшевого мишку, только с рогатой головой, постоянно ленится и вообще не очень-то хочет быть рестлером. Но Винни настроена решительно.

Режиссером мультфильма «Лига монстров» стал Хамиш Грив, а голоса главным героям подарили Уилл Арнетт, Терри Крюс, Джеральдин Висванатхан, Джо Аноаи, Тони Данза и другие.

Саундтрек к мультфильму выпустил не менее обаятельный американский певец Джо Джонас, известный благодаря участию в трио Jonas Brothers и браку с актрисой Софи Тернер. Пара стала родителями в 2020 году, возможно, поэтому Джо с интересом относится к детским проектам. На своей странице в Instagram он рассказал: «В начале прошлого года у меня появилась возможность написать песню о монстрическом реслинге, и, конечно же, я не мог сказать «нет»! Я был так рад, что написал песню для такого фильма. Надеюсь, слушателем песня понравится так же, как и мне».

Сможет ли Винни сделать из Стива чемпиона, узнаем совсем скоро: премьера анимационного фильма «Лига монстров» состоится 5 января в онлайн-кинотеатре IVI. На платформе фильм будет доступен по подписке.

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