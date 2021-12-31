В начале 2022 года в Москве стартует прием заявок на гранты для кинематографистов

1 января 2022 года в столице начнется прием заявок на гранты для кинопроизводителей, фильмы которых способствуют популяризации образа Москвы. Размер финансовой поддержки — от одного до трех миллионов рублей для короткометражных картин и от трех до девяти миллионов рублей для полнометражных. Ленты, отмеченные главными призами на международных кинофестивалях, могут рассчитывать на финансовую поддержку в двойном объеме, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Специальные гранты для кинематографистов город выделяет не первый год. В новом году Правительство Москвы продолжит поддерживать проекты, продвигающие образ столицы в кино. Приём заявок откроется 1 января и продлится до 31 марта», — сообщила Наталья Сергунина.

Ключевое условие для получения поддержки — картины должны включать планы узнаваемых и широко известных общественных пространств столицы, отражающих историческую, архитектурную и культурную самобытность города. Необходимо, чтобы данные эпизоды составляли не менее 10% общего хронометража.

Заявки принимаются от российских кинопроизводителей, фильмы которых имеют прокатное удостоверение, оформленное в установленном порядке. При этом заявленные картины должны выйти в прокат не ранее 1 января 2021 года и соответствовать показателям по численности аудитории в кинотеатрах — не менее 10 тысяч зрителей для полнометражных фильмов и не менее трех тысяч для короткометражных работ. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте «Москино» grants.mos-kino.ru.

Решение о поддержке кинокомпаний, снимающих фильмы в столице, принято Мэром Москвы в 2019 году после встречи с кинематографистами. Соответствующее постановление было подписано 26 ноября 2019-го. С тех пор гранты получили 12 фильмов, среди которых «Доктор Лиза» Оксаны Карас, «Вторжение» Федора Бондарчука и «На острие» Эдуарда Бордукова.

Отдельно гранты предусмотрены для анимационных студий столицы. Один из них предоставляется производителям коммерческой анимации. В 2021 году определены 14 получателей выплат. Им одобрена поддержка на общую сумму около 84 миллионов рублей. До 24 декабря продолжался прием заявок на гранты для создателей некоммерческой авторской анимации, получивших награды на профильных конкурсах и фестивалях. Итоги по ним будут подведены позднее.

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