Героям-красногорцам посвятят выставку в филиале Музея Победы

В Красногорском филиале Музея Победы состоялось открытие уличной фотодокументальной выставки «Красногорский рубеж». В мероприятии примут участие представители администрации г.о. Красногорск, жители города.

«Эта выставка – дань памяти и глубокого уважения подвигу города и его жителей в годы Великой Отечественной войны. Красногорск вместе со всей страной достойно прошел суровые испытания. Тяжело приходилось не только тем, кто громил врага на фронте, но и тем, кто ковал Победу в тылу. Люди трудились по 13-14 часов в сутки, без выходных. Свыше пяти тысяч красногорцев работали на строительстве оборонительных сооружений: рыли траншеи, создавали лесные противотанковые завалы, возводили линии проволочных заграждений», — отметила директор Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова.

Разделы выставки рассказывают о формировании и деятельности на территории прифронтового города воинских подразделений, которые первыми встали на пути врага. Это истребительный батальон, партизанский отряд и батальон народного ополчения. Посетители также узнают о самоотверженном труде красногорцев в тылу, о коллективах предприятий города, которые полностью перестроились на производство продукции военного назначения, о работе госпиталей, клубов, библиотек.

В экспозицию вошли материалы об историях людей, которые стали гордостью Красногорска — их именами названы улицы и школы города, о них рассказывают в музеях и библиотеках. Среди них — герои-комсомольцы братья Михаил и Николай Горожанкины, участник Парада Победы 1945 года на Красной площади Александр Океанов, танковый ас Павел Гудзь, снайпер Ия Вилиткевич, ученый-оптик Иван Турыгин, директор Красногорской школы Александра Шумихина и другие.

«За годы войны в Красную армию Красногорским военкоматом было призвано на фронт более 16 тысяч человек. За мужество и героизм, проявленные в боях с захватчиками, 11 жителям присвоено звание Героя Советского Союза, 5 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Выставку иллюстрируют фотографии бойцов воинских подразделений, фронтовые письма, документы», — отметила Светлана Любенкова.

Вниманию гостей представлены материалы из фондов Красногорского филиала Музея Победы: агитационные плакаты, справки о зачислении в истребительный батальон, удостоверение о награждении медалью «Партизану Великой Отечественной войны», документы о мобилизации на оборонные работы, грамота за отличную работу по укреплению санитарной обороны СССР, наградные листы, фотоснимки и др.