В Музее Новый Иерусалим представили масштабную выставку-ретроспективу Зорикто Доржиева «Повелитель снов»

В музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «Повелитель снов» художника Зорикто Доржиева / ZORIKTO, самая масштабная в его творческой биографии. Зрители увидят живопись и графику, охватывающие период почти в два десятилетия, — в общей сложности 75 произведений.

Впервые за 10 лет выставка Зорикто Доржиева пройдет в Центральном регионе России, и впервые — в Подмосковье. Художник обращается к публике с широкой ретроспективой, которую можно назвать путешествием по его мирам. Музей «Новый Иерусалим» представляет проект «Повелитель снов» в партнерстве с галереей современного искусства Khankhalaev Gallery.

«Выставка-ретроспектива охватит разные периоды моей жизни и объединит работы от самых ранних до написанных недавно. Я постарался как можно шире обозначить все свои увлечения, стили, направления. Мы никогда раньше не собирали столько картин на одной площадке», – говорит Зорикто Доржиев.

Тотальная инсталляция

Экспозиция разместится в выставочных залах на втором этаже музея. «Отдельно отмечу концептуально и стилистически выстроенное пространство: могу сказать, что такой архитектурный подход к представлению моих работ зрители еще не видели», — подчеркивает художник.

Гости выставки окажутся внутри тотальной инсталляции о космосе и вселенной, которую представляет собой человек. А его тело — клетка для миллиона живых процессов, мыслей, воображения. Выставка в «Новом Иерусалиме» предлагает зрителям ненадолго стать кочевниками и отправиться в путешествие по мирам Зорикто Доржиева, погрузиться в его основные темы и оказаться в точке, где выкристаллизовался неповторимый авторский стиль мастера «Ваджра-панк».

Анна Антипенко, директор музея «Новый Иерусалим»:

«Выставка «Повелитель снов» Зорикто Доржиева — это продолжение знакомства посетителей музея «Новый Иерусалим» с творчеством современных художников. Примечательно, что мы первыми в Подмосковье представляем персональную экспозицию Зорикто, причем в широком хронологическом и тематическом разнообразии. Думаю, что выставка будет интересна и тем, кто хорошо знает работы этого мастера, и особенно тем, для кого знакомство с его удивительными мирами и персонажами состоится впервые».

Метод Доржиева

«Осознанный путь художника — быть постоянно изменчивым», — говорит о своем творчестве Зорикто. Выросший в атмосфере творчества (его родители Бильжинима и Римма Доржиевы — художники), он с детства придумывал что-то свое, переносил на бумагу впечатления от прочитанных книг, погружался в их атмосферу и четко понимал: он должен придумать нечто, что поразит мир.

Доржиев никогда не останавливался на достигнутом. Получив великолепное академическое образование, он решился выйти из классической парадигмы в поисках собственного языка. Его творческий метод существует на стыке академической традиции и бурятской культуры. В произведениях художника отражаются буддистские и национальные мотивы. Не случайно одной из ключевых Доржиев считает свою работу «Созерцатель» — это не автопортрет, но отражение общей концепции художника, который наблюдает за течением жизни. Пропуская через себя происходящее вокруг, он таким образом придает осмысленность каждому действию и поступку. В равной степени в его творчестве присутствуют темы Великой степи и дух номадизма, а кочевник для художника — тот самый созерцатель, одинокий философ.

Концепция экспозиции. Вечная жизнь / вечная битва

Выставка поделена на три раздела: в ее пространстве будут представлены основные темы и циклы творчества Зорикто. От первой знаковой серии и произведений, связанных с темой детства, до появления авторского стиля «Ваджра-панк», в котором соединяются мастерство академической школы живописи и яркость поп-культуры.

О природе энергии и преодоления в жизни ребенка рассказывают картины, объединенные темой «Детские игры – дело серьезное». Яркие, динамичные, они транслируют эмоциональные детские образы. Художник признается: до 2010 года детские персонажи его картин были проекцией его собственных детских впечатлений, А когда у Зорикто подросли собственные дети, в своих работах он стал смотреть на мир через призму их взгляда: «Ощупываю мир с помощью их рук, прохожу их ногами». Символично, что дети Зорикто продолжают династию Доржиевых.

Концептуальные арт-объекты «Вечная жизнь» и «Вечная битва» были созданы во время эпидемии коронавируса и стали воплощением рефлексии художника на происходящие в мире события. Два больших панно заполнены масками: “Вечная битва» представляет воспроизведение забрал воинских шлемов разных народов и цивилизаций, а «Вечная жизнь» — погребальные маски разных культур. И в том и в другом случае мы видим некую защиту или преграду, которая оберегает, сопровождает человека и в конце концов становится его непременным спутником.

Особое внимание в творчестве Зорикто уделено женским образам. У его загадочных красавиц гипнотическое обаяние: мать, госпожа, возлюбленная, муза, — какую бы ипостась художник ни выбрал, они так и остаются манящей тайной. Как, например, девушки из серии полотен «Ненаписанные письма» или красавица из триптиха «Дневник Джульетты». Или женщина с картины «А ты ревнуешь» — парафраз знаменитого полотна Поля Гогена, которое французский импрессионист создал в свою первую поездку на Таити. Таинственная красавица, смотрящая вполоборота, как будто ведет диалог с кем-то невидимым, и нам остается лишь догадываться о его содержании.

Выставка включает работы Зорикто из проекта «Новая степь», который он представил на 58-й Венецианской биеннале: в нем художник размышлял о феномене образа кочевника, человека, находящегося в постоянном движении, на перекрестке множества культур. В их числе — картины из серии «Госпожа», напоминающие о колорите бурятских и монгольских национальных костюмов, а также произведения, которые экспонировались на персональной выставке художника «Воображаемая реальность» в Третьяковской галерее.

Ваджра-панк

Особое место в проекте займут работы, отражающие авторский стиль мастера «Ваджра-панк». Название возникло пять лет назад. В индуизме Ваджра — ритуальное оружие, которое создали для бога Индры. С его помощью он боролся с асурами — темными силами. А в буддизме ваджра воплощает силу и твердость духа или борьбу с невежеством. В свою очередь бунтарский стиль панк-стиль несет в себе хаос и разрушение, но одновременно и новую энергию. Этот дуализм позволяет трактовать «ваджра-панк» как соединение несоединимого, единство противоположностей. В то же время этот термин отражает саму суть художника. Он естественным образом соединяет высокую духовность и бунтарские порывы, тяготение к классике и желание обрести новую эстетику.

Работы из серии «Ваджра-панк» деконструируют узнаваемые образы и предлагают взглянуть на них под новым ракурсом. В «Утре богини» Медуза Горгона с помощью ножниц укрощает непокорные волосы-змеи. А героиня «Бегущей в сумерках», спеша куда-то в час, когда, по поверьям, грань между привычным и потусторонним мирами становится тонка, роняет прозаическую кроссовку.

Доржиев подчеркивает: «Творчество — это бои местного значения, совершающиеся на холсте». В этом сражении с хаосом художник пытается обуздать и упорядочить его. Но важен не только результат — появление новой работы, — но и сама «битва», которая в конечном счете ведет к поиску красоты и гармонии.

В экспозицию войдут и редко экспонируемые работы — в частности, «Повелитель снов», давший название выставке, и «Песня». «Не часто выставлялись и картины, написанные в последние несколько лет творчества. Они самые интересные и актуальные, только-только вышли из мастерской, в них то, чем я живу сейчас», — отмечает художник.

В рамках выставки пройдет насыщенная параллельная программа. Кроме того, Зорикто Доржиев подготовит авторский видеогид по экспозиции.