САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Подведены итоги художественно-урбанистического проекта «Waterfront/Водная линия»

В начале лета Группа компаний «Страна Девелопмент» и художественно-урбанистический проект «Waterfront/Водная линия» запустили открытый конкурс для художников на создание проекта паблик-арт-объекта в Петербурге. Его победителем стал Даниил Наринский с проектом «Фонарь Балтийского завода».
Проект Боремира Бахарева
Проект Артура Джаруллаева
Проект Андрея Сяйлева
Проект Андрея Пунина и 4тыре 4етверти
Художникам предложили придумать идею нового арт-объекта, который планируется разместить на набережной реки Смоленки. Благоустройство новой набережной выполняет архитектурное бюро Ludi architects. Страна Девеломпент передаёт набережную городу. Организаторы получили 113 заявок от художников, из них 20 вошли в лонг-лист и 16 предоставили идеи проектов. Победителя выбирал экспертный совет по системе простого подсчета голосов. В первую очередь эксперты оценивали в проектах реализуемость и сайт-специфичность, то есть учёт ландшафта и контекста местности. В результате двухступенчатого отбора в финал вышли два проекта: «Фонарь Балтийского завода» Даниила Наринского и «Камни Петербурга» Андрея Сяйлева — эти два проекта боролись за первое место. В итоге большинство голосов получила идея Даниила Наринского.
Проект Даниил Наринского
Территория зацепила художника локальной историей Ново-Андреевского моста. В 1960-е годы инженер Балтийского завода Игорь Леонидович Андреев по собственной инициативе вместе с рабочими завода возвел мост над Смоленкой из конструкций старого крана. До этого жителям нового района приходилось делать большой и неудобный крюк, чтобы перейти на другую сторону Смоленки.
«В это столько местного контекста. Завод, металл, вода мост. Это точно Васильевский остров. Своим проектом я хочу вернуть этому месту память грубую промышленную эстетику. Мой проект это фонарь оформляющий мост. Консольный кран обретающий новую функцию»
– объясняет свою концепцию художник.
Проекту предстоит пройти все этапы согласований с профильными комитетами. Реализация планируется в 2023 году и будет проходить под авторским надзором.
2 октября 2022 в 14:00 в пространстве «Линии» (СПб, 8-я лин. В.О., 25) организаторы конкурса проведут публичную презентацию проектов, вошедших в шорт-лист. Мероприятие будет доступно для широкой аудитории, приглашаем всех, кому интересно развитие городской среды, следите за анонсами.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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