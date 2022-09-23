САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Подведены итоги художественно-урбанистического проекта «Waterfront/Водная линия»

В начале лета Группа компаний «Страна Девелопмент» и художественно-урбанистический проект «Waterfront/Водная линия» запустили открытый конкурс для художников на создание проекта паблик-арт-объекта в Петербурге. Его победителем стал Даниил Наринский с проектом «Фонарь Балтийского завода».

Проект Боремира Бахарева

Проект Артура Джаруллаева

Проект Андрея Сяйлева

Проект Андрея Пунина и 4тыре 4етверти

Художникам предложили придумать идею нового арт-объекта, который планируется разместить на набережной реки Смоленки. Благоустройство новой набережной выполняет архитектурное бюро Ludi architects. Страна Девеломпент передаёт набережную городу. Организаторы получили 113 заявок от художников, из них 20 вошли в лонг-лист и 16 предоставили идеи проектов. Победителя выбирал экспертный совет по системе простого подсчета голосов. В первую очередь эксперты оценивали в проектах реализуемость и сайт-специфичность, то есть учёт ландшафта и контекста местности. В результате двухступенчатого отбора в финал вышли два проекта: «Фонарь Балтийского завода» Даниила Наринского и «Камни Петербурга» Андрея Сяйлева — эти два проекта боролись за первое место. В итоге большинство голосов получила идея Даниила Наринского.

Проект Даниил Наринского

Территория зацепила художника локальной историей Ново-Андреевского моста. В 1960-е годы инженер Балтийского завода Игорь Леонидович Андреев по собственной инициативе вместе с рабочими завода возвел мост над Смоленкой из конструкций старого крана. До этого жителям нового района приходилось делать большой и неудобный крюк, чтобы перейти на другую сторону Смоленки.

«В это столько местного контекста. Завод, металл, вода мост. Это точно Васильевский остров. Своим проектом я хочу вернуть этому месту память грубую промышленную эстетику. Мой проект это фонарь оформляющий мост. Консольный кран обретающий новую функцию»

– объясняет свою концепцию художник.

Проекту предстоит пройти все этапы согласований с профильными комитетами. Реализация планируется в 2023 году и будет проходить под авторским надзором.

2 октября 2022 в 14:00 в пространстве «Линии» (СПб, 8-я лин. В.О., 25) организаторы конкурса проведут публичную презентацию проектов, вошедших в шорт-лист. Мероприятие будет доступно для широкой аудитории, приглашаем всех, кому интересно развитие городской среды, следите за анонсами.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.