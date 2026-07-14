Танк Т-60: новая мини-экспозиция в Музее Победы

В Музее Победы на Поклонной горе 14 июля открылась обновлённая выставка в рамках проекта «Герои тыла». Она приурочена к 85-летию запуска в серию легендарного лёгкого танка Т-60 – машины, которую конструкторское бюро Николая Астрова создало в первые месяцы войны. Эта боевая единица по праву считается одной из самых удачных в своём классе.

Ровно 85 лет назад, 17 июля 1941 года, Государственный комитет обороны принял постановление о старте производства Т-60 на московском заводе № 37. Уже к осени новые танки пошли в бой – с более мощной пушкой, усиленной бронёй и лучшей манёвренностью, чем предшественники Т-38 и Т-40. Они успели отметиться на всех ключевых участках фронта: под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге. Т-60 прошли парадом по Красной площади 7 ноября 1941 года, а в 1945-м участвовали в разгроме японских милитаристов на Дальнем Востоке.

Посетители увидят более десяти подлинных раритетов из фондов музея. Среди них – макеты Т-60 и его предшественника Т-40, танковый пулемёт, траки гусениц, редкие фронтовые снимки. Особый экспонат – письмо механика-водителя Екатерины Петлюк. Она воевала на танке «Малютка», построенном на сбережения омских дошкольников, и гвардии младший лейтенант Петлюк отличилась в боях за Сталинград. Её фронтовое послание – живое свидетельство того, как за каждым бронированным бортом стояла человеческая судьба.