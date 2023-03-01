ГК «Рики» в партнерстве с Alibaba Group запустили в Китае промокампанию сериала «Тима и Тома»

Первым этапом стала благотворительная акция, организованная в поддержку детей с аутизмом.

«На наших мероприятиях в школах и арт-галереях мы собрали особенных детей, чтобы совместно создать коллекцию рисунков с персонажами сериала «Тима и Тома». Выставка работ проходила в крупных торговых центрах Китая», – рассказали в пресс-службе Alibaba Group.

Для проведения офлайн-активностей, запланированных на этот год, партнер подготовил пневмофигуры персонажей, которые будут установлены в крупных торговых центрах страны. Данные мероприятия направлены на повышение узнаваемости проекта на территории Китая и приурочены к запуску нового сезона «Тимы и Томы».

«”Тима и Тома” - очень искренний и добрый проект, который, как мы видим, находит отклик в сердцах как российских, так и иностранных зрителей. Конечно, нам было очень приятно видеть такое количество прекрасных рисунков с нашими персонажами, которые нарисовали ребята. Столько тепла и любви в этих работах. Что, несомненно вдохновляет нас на создание будущих сезонов вместе с нашими надежными партнерами из Alibaba Group», - прокомментировала Юлия Немчина, управляющий директор ГК «Рики».

Напомним, что крупнейший видеохостинг Китая Youku Kids, входящий в холдинг Alibaba Group, в 2021 году заключил соглашение с российским анимационным холдингом ГК «Рики» о долгосрочных инвестициях и производстве трех сезонов сериала для дошкольников «Тима и Тома».

Сотрудничество ГК «Рики» и Alibaba Group (в лице Alibaba Cultural Media Co. Ltd) началось в 2018 г. с подписания соглашения в рамках четвертого Восточного экономического форума во Владивостоке. Стратегическое соглашение стало важным шагом к культурному обмену между Китаем и Россией, а сериал «Тима и Тома» от ГК «Рики» – первым российским анимационным проектом для дошкольников в портфеле Alibaba Group. Успешный старт на территории способствовал тому, что сериал продлили на второй сезон.

Сегодня в рамках стратегического партнерства согласован план производства до 2025 года, выход новых эпизодов в Китае намечен на лето текущего года.

Будучи главной digital-платформой в Китае, которая выводит в эфир зарубежные проекты совместного производства, Youku Kids инвестирует и развивает бренд «Тима и Тома». Всестороннее участие Youku Kids в разработке сюжета, производства, транслировании и продвижения сделало проект «Тима и Тома» более близким и понятным китайскому зрителю. Всего за несколько лет общее количество просмотров серий о бегемотике и слоненке превысило 6 миллиардов. Сериал стал хитом среди других анимационных проектов для дошкольников в Китае, его любят дети и родители. В прошлом году «Тима и Тома» получили специальную награду Youku Kids Cordial Friendship.

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