24 февраля состоялся деловой прием форума BRIDGE с Советником Президента Центральной Африканской Республики (ЦАР) и Президентом «Альянса БРИКС». Стороны провели переговоры и заключили соглашение о партнерстве. Сам форум BRIDGE пройдет 13-15 апреля в CROCUS CITY HALL и CROCUS EXPO.

Прием начался с торжественного открытия, на котором выступили сооснователи форума, представители ЦАР и Альянса БРИКС. СЕО форума выступил с докладом о наполнении форума, его важных частях, а после подписания соглашения были продемонстрированы новые технологии. Одним из интересных решений, которое будет представлено на самом форуме в апреле, и с которым ознакомились представители ЦАР, была сверхсовременная камера 360 градусов, позволяющая «телепортироваться» в любое место, в том числе на форум, с эффектом присутствия в реальном времени как с помощью VR-очков, так и с помощью смартфона. Данной разработке нет аналога и это новейшая технология, которая будет представлена впервые.

Лариса Зеленцова, Альянс БРИКС:

– Я очень рада, что мы сегодня с Вами, потому что когда мы видим Ваши неравнодушные лица, общаемся с такими креативными, одержимыми (в хорошем смысле) людьми, то мы верим в то, что сможем вместе сохранить и улучшить этот мир. Вот представьте, что альянс - это неправительственная организация, которая представляет из себя платформу для сотрудничества гражданского общества с государством. И на сегодняшний день мы имеем представительства на Филиппинах, в Малайзии, в Индонезии, Монголии, в арабских странах (кроме Омана на сегодняшний день), затем в Латинской Америке: это Перу, Эквадор, Колумбия, Венесуэла, Боливия. И так получилось, что в Африке мы открыли представительства во всех регионах. Это уже 25 стран. Затем Северная Африка, это страны Магриба. Вот поэтому мы сегодня здесь, потому что им все интересно, они хотят развиваться. И, кстати, стоит сказать, это одна из самых бедных стран, после нее только Бурунди. А богатства у них, наверное, больше, чем в любой другой африканской стране, просто им не давали развиваться. Так что мы с удовольствием сегодня к вам прибыли, потому что им очень интересно. Теперь все они хотят сделать свою страну центральной африканской моделью для других стран Африки.

Жорж ГУГУЭЙ, Министр-Советник Президента Центральноафриканской республики по мониторингу проектов, главный координатор General Delegation of Major Works and Strategic Investments (DGGTIS):

– Прежде всего, я хочу поблагодарить всех организаторов этого форума. Я также хочу поблагодарить президента Альянса за то, что она пригласила меня посетить Москву. Я не хочу говорить такую длинную речь, но хотел бы начать с небольшой ремарки. Дело в том, что мы, надо признаться, наверное, почти до последнего времени, когда слышали о многих таких достижениях, о новых технологиях, цифровых проектах, почему-то считали, что это все идет из Европы. И я очень рад, что я теперь это все знаю и донесу всем своим коллегам. И вот сегодня, попав, на ваш форум, я скажу, что с удивлением отметил, что в Российской Федерации такие необыкновенные изменения, такие необыкновенные технологии и проекты. И это совсем, оказывается, не монополия Запада. И я как раз в этом прямо убедился, что это все не так, как мы считали.

Ахуа Дон-Мелло, представитель Международного альянса БРИКС в Западной и Центральной Африке, вице-президент новой партии Лорана Гбагбо, отвечающий за развитие партии в Африке и продвижение панафриканства:

– Конечно, нам необходимо поднимать наш образовательный уровень. Уже возможно получать образование в России, находясь в Африке, то есть дистанционно. Но я добавлю, что, если мы возьмем Центральную Африканскую Республику, интернет у нас еле-еле работает, так что о дистанционном формате говорить еще рано. Вот сейчас специалисты и профессионалы готовят проект по телевидению. Мы его назвали «Планета Брикс». Почему планета, потому что в Брикс стремятся уже все страны, вся планета. Мы стремимся к тому, чтобы, оставаясь в Африке, Вы могли получить профессиональную помощь доктора из России. Но для того, чтобы этого достичь, нам необходим очень сильный интернет. В Центральной Африке сейчас 3G, поэтому его необходимо апгрейдить.

На закрытом приеме присутствовали участники форума и гости, среди которых был один из хедлайнеров форума Олег Рой.

Олег Рой, писатель:

– Мы стали терять наших читателей в России. Наши дети стали все больше и больше уходить в гаджеты, и мы теряем того самого читателя, которого надо оставлять для себя. Именно новые технологии позволяют нам привлечь то молодое поколение снова к книге. Дать ее более интерактивно, интересно. Я знаю, что теперь большее количество людей заботиться не только об экологии нашей планеты, но и об экологии детской души.

Артур Анисимов, СЕО форума BRIDGE:

– Форум изначально задумывался как площадка, на которой посетители могут увидеть, что в России есть технологии, что здесь много молодых, и не только, людей, которые занимаются разработками и уверенно идут вперед. Основной задачей форума является объединение дружественных нам стран через технологии. И название форума не случайно – BRIDGE – мост между старшим и младшим поколением. Мы хотим через трансляцию технологий показать, как можно найти общий язык. То, во что сейчас играют наши дети, может хорошо послужить крупному бизнесу. Meta-вселенные, NFT-токены, все это несет в себе огромное количество возможностей для предпринимателей. И все это мы покажем уже в апреле, многое из заявленного будет уникальным, поскольку на словах тяжело донести всю важность процесса. Наша миссия – способствовать развитию и дружбе народов.



Яков Мельников, вице-президент Международного Альянса Стратегических Проектов БРИКС, директор проекта и сооснователь холдинга BRIDGE:

– Технологии - это не решение. Технологии - это выбор. Перед каждым человеком стоит выбор: куда ему идти, с кем ему идти, какими инструментами ему пользоваться. Технологии - это инструмент. То есть ты можешь выбрать: использовать их во благо или нет. Тот же самый интернет - кто-то может смотреть в нем на YouTube ролики известных блогеров, а кто-то может в тот же самый момент смотреть симпозиум великих ученых, который наберет всего 100-200 просмотров. И наша цель – рассказать про успешные продукты, собрать на панельных дискуссиях лидеров индустрии. Важная вещь: самые великие вещи сейчас могут быть достигнуты только в коллаборационной модели взаимодействия. Этого форума не существовало бы, если бы не кооперация большого количества людей, умов, талантов, продуктов - почти невозможно это сделать небольшой группой людей за год, но мы постараемся это сделать за 3 месяца.

Каждый из участников делового приема после завершения торжественной части смог продегустировать кофейные напитки от компании-партнера вечера. Попробуйкофе.рф - сервисная компания с пятнадцатилетним опытом работы на рынке профессионального кофейного оборудования предлагает своим клиентам различные виды размещения, обслуживание кофемашин ведущих европейских производителей, а также широкую линейку кофейных решений от мировых лидеров производства кофе и смесей.

Во время мероприятия велась видеосъемка, которая станет основной документального фильма о форуме. Сам фильм будет представлен позже, анонс о фильме будет размещен на сайте. Съёмки проводила группа партнера-участника форума Киностудия им. Кира Булычева, создатели киновселенной «Хронос» про светлое будущее, по книгам Кира Булычева. Еще один партнер мероприятия, Радио NEWPRIDE.fm это - люди нового формата, которые пришли в новое время с новыми идеями и удачным их воплощением. Это люди, которые пережили сложные перемены последних лет и несмотря на это смогли поднять свой бизнес и продвинуть своё имя. А все потому, что обладают новым типом мышления и особым подходом!

Вечер завершился в неформальной обстановке, участники и гости делились впечатлениями о продемонстрированных им технологических возможностях и высказывались, что с нетерпением ожидают сам форум. Купить билеты на форум и подписаться на новости можно на сайте форума: http://bridge-forum.pro .

Фото – Глеб ЗВЕЗДА

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