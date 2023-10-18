Геннадий Игоревич Гладков - советский и российский композитор, автор музыки к многочисленным кинофильмам, мультфильмам и спектаклям, народный артист Российской Федерации (1995).

Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве. В 1959 году окончил Московскую консерваторию по классу композиции. Еще в студенческие годы Гладков начал писать музыку к кинофильмам и мультфильмам, однако его известность началась с выходом на экраны в 1968 году фильма «Приключения Буратино», для которого он написал музыку.

В конце 1960-х Гладков начинает сотрудничать с Марком Захаровым, в то время — режиссёром Московского театра сатиры. Так на сцене театра появляются спектакли с музыкой Гладкова: «Проснись и пой» (1970), «Темп-1929» (1971), «Чудак-человек» (1973). В дальнейшем к ним прибавились музыкальные спектакли, поставленные на сцене Ленинградского драматического театра имени Ленсовета, — «Укрощение строптивой» (1970), «Люди и страсти» (1974), «Дульсинея Тобосская» (1973), «Трубадур и его друзья» (1975) и «Ковалёва из провинции» (1973).

Затем последовали спектакли Московского театра имени Ленинского комсомола, поставленные Марком Захаровым, — «Автоград-XXI» (1973), «Тиль» (1974), «Жестокие игры» (1979), а также музыкальное представление по сказке Андерсена «Дороже жемчуга и злата» (1980) в «Современнике».

Геннадий Гладков часто сам становился участником спектакля, импровизируя вместе с оркестром, расположенным на сцене. Так, на гастролях в Польше (1977) Геннадий Гладков исполнял в «Тиле» все музыкальные партии, дополнял их каденциями — импровизациями[4].

В 1983 году в Московском музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко поставлена первая опера Геннадия Гладкова «Старший сын» (автор либретто по одноимённой пьесе Александра Вампилова — Юлий Ким, режиссёр-постановщик — М. Дотлибов).

В первой половине 1980-х Гладков также пишет музыку к спектаклю «Оптимистическая трагедия» (театр Ленинского комсомола), балеты «Вий» (1984) и «Двенадцать стульев» (1986, Свердловский театр оперы и балета), оперетту «Собака на сене» (поставлена в Воронеже, Иванове), детскую оперетту «Три Ивана» (Свердловск), мюзикл «Дон Жуан» (1973, 1988, Театр кукол имени С. В. Образцова).

Кроме того, Геннадий Гладков много писал для кино. С Марком Захаровым сделаны «12 стульев» (1977), «Обыкновенное чудо» (1978), «Дом, который построил Свифт» (1983), «Формула любви» (1984), «Убить дракона» (1988).

Музыка Гладкова звучит и в фильмах «Джентльмены удачи» (1971), «Точка, точка, запятая…» (1972), «Люди и манекены» (1974), «Ты — мне, я — тебе» (1976), «Дон Сезар де Базан» (1989), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Дульсинея Тобосская» (1980), «После дождичка в четверг» (1985), «Расстанемся, пока хорошие» (1991), «До первой крови» (1989).

За свою карьеру Гладков написал музыку более чем к 80 фильмам и 100 мультфильмам, включая такие известные произведения как «Бременские музыканты», «Как Львёнок и Черепаха пели песню», «Голубой трактор», «Пластилиновая Ворона» и многие другие.

В 1986 году Гладков был удостоен Государственной премии СССР за музыку к мультфильму «Пластилиновая ворона». В 2013 году был награжден Орденом Дружбы за вклад в развитие культуры и искусства.

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Гладков является лауреатом многих музыкальных премий и наград, а также членом Союза композиторов России и Союза кинематографистов России.

Умер Геннадий Гладков в возрасте 88 лет 16 октября 2023 года.

1. «Таланты и поклонники». 2023.

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