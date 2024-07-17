ГЛАФФИРА: «Музыка всегда была моим страстным увлечением»

11 июня на всех цифровых площадках состоялась премьера дебютного сингла ГЛАФФИРЫ «Юра». Российская актриса и певица Наталья Аверьева впервые рассказала в нашем интервью о сольном проекте, истории создания своих песен и творческой команде.

– Наталья, расскажите, почему вы решили начать музыкальную карьеру именно сейчас?

– Сейчас самое классное время для артиста — полная свобода! Твори и выкладывай в сеть! Это очень современно и удобно. И не нужны никакие продюсеры и большие вложения, даже сайты проектов уже в прошлом. Все платформы, где тебя могут услышать доступны каждому. Но это совершенно не значит, что настало время «упрощенного творчества». Считаю, что, наоборот, музыка должна становиться еще более качественной и оригинальной, потому что во-первых конкуренция высокая, а во-вторых слушатель всегда оценит новое звучание и идеи.

Но это далеко не единственная причина, потому что музыка всегда была моим страстным увлечением. Год назад я почувствовала, что наконец-то пришло время поделиться своим творчеством с миром. Мне есть, что сказать и, думаю, я обязательно найду единомышленников.

– Почему вы решили назвать свой сольный проект Глаффира?

– Это псевдоним, который появился давно и уже стал для меня родным. Порой меня даже так называют в моём окружении. Мы придумали его в месте с идейным вдохновителем и создателем моего музыкального проекта — Денисом Рубинштейном. Это имя для меня очень символическое, оно связано со многими произведениями литературы и кино, имеет древнегреческое происхождение и трактуется как «яркость, воспитанность, изящество, грациозность».

– Еще немного поговорим об и именах, ваш первый релиз называется «Юра». Он посвящен конкретному человеку или это некий собирательный образ?



– И то и другое. Мне бы не хотелось загонять своего слушателя в рамки, говоря о том, что эта песня о конкретном человеке. Но она, как минимум, была вдохновлена историей одного моего хорошего друга Юры. Обожаю его! Для меня он душа компании, очень веселый парень, но каждый раз так получалось, что на личном фронте он терпел сплошные неудачи. И вот как-то раз мы решили подбодрить его и сочинили песню «наоборот». В ней Юра «один на миллион», супергерой и настоящий мужчина! Кстати, эта песня стала моим дебютным синглом и надеюсь она станет для Юры пророческой.

– По образованию вы актриса, расскажите помогают ли ваши профессиональные навыки в музыкальной деятельности? Насколько большая связь между музыкой и актерским мастерством?

– Я закончила факультет музыкального театра, это некий симбиоз вокала и актерского мастерства. Ведь песня это рассказ, а как его донести до зрителя? Конечно же путем совмещения актерской работы и вокала. Оба искусства основаны на выражении эмоций и передаче историй.

– Но изначально вы поступили на факультет государственного управления? Как вы приняли решение полностью сменить сферу деятельности?

– Как я уже говорила ранее, музыкой я занималась всю жизнь. И несмотря на то, что училась я тогда совсем не на творческой специальности, музыку я не бросала, а продолжала писать песни и выступать. И конечно же параллельно развивала свое актерское мастерство, что очень помогло мне при поступлении в ГИТИС в мастерскую А.И.Каневского.

– Вам ближе кино или театр, и почему? Расскажите о самом запоминающемся опыте съемок.



– Мне ближе искусство кино, потому что театр это история про «здесь и сейчас», когда у тебя нет права на ошибку. А вот кино это совсем другой мир, да и работать на камеру мне нравится гораздо больше. Ну и конечно же сам процесс съемок для меня более интересный и динамичный.

Больше всего мне запомнились наши совместные работы с режиссером Ансаром Халилуллиным, учеником моего мастера из ГИТИСа. Он настоящий профессионал своего дела! Мне близок его подход к съемкам и нравится, как он работает, как объясняет, что надо делать в кадре. Это были мои первые роли в сериалах и я очень благодарна ему за этот опыт.

– Вы сами пишете песни? Кто входит в вашу команду музыкального продакшна?



– У меня большая команда и все песни создаются в сотворчестве. Тексты мы пишем вместе с поэтессой Лизой, музыку создаёт Денис Рубинштейн, а аранжировки сочиняет композитор Габриэль Идальго, профессиональный пианист и музыкант.

– А какую музыку вы сами слушаете, на какой музыке росли?



– Я выросла на поп-музыке и впитала в себя лучшие традиции российской эстрады. Творчество отражает мое состояние души, и, как и любому артисту, мне очень близко то, о чем я пою. Иногда бывает настроение послушать рэп и классику. Очень люблю открывать для себя новую музыку.

– Вы родились и выросли в Москве в районе Тушино, расскажите о местах связанных с вашим детством?

– Да, я родилась в Москве и очень люблю этот город. В моем родном районе Тушино, очень уютном и красивом, есть прекрасные парки, скверы, улицы. Рядом проходит канал имени Москвы, который можно переплыть на трамвайчике и попасть на Речной вокзал. Оттуда, кстати, я недавно ходила в круиз до Нижнего Новгорода.

Также очень люблю гулять в центре Москвы, мне нравится район Сретенки — там чудные переулки, старинные дома. Люблю, прогуливаясь, изучать историю родного города.

– Как бы вы описали своего слушателя? Для кого ваша музыка?

– На мой взгляд песни ГЛАФФИРЫ ориентированы в первую очередь на молодежь, в основном это девочки школьного и студенческого возраста. Но как показала практика и выступления — мужчинам более старшего возраста тоже очень нравится то, что я пою!

– Расскажите о ближайших творческих планах.

– Сейчас я готовлю к выпуску свой дебютный клип. Поклонникам не придется долго ждать! Я приготовила еще четыре премьерных композиции. Планы на самом деле грандиозные — снять второй клип, записать еще песни. У нас с Денисом Рубинштейном отличный творческий союз, ежедневно вдохновляющий на создание чего-то нового.