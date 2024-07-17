Мария МЕЛЬНИКОВА: «Фабрика Музыки — творческий акселератор, который создаёт условия для появления новых героев на музыкальной сцене»

Стартовал сбор заявок на первую летнюю резиденцию «Фабрика Музыки». Как появился этот творческий акселератор, кто может принимать в нём участие и что этот проект даёт музыкальной индустрии рассказала креативный продюсер проекта Мария Мельникова.

— Что такое «Фабрика Музыки» и как у вас появилась идея проекта?

– С идеей создать проект к нашей команде пришло Агентство креативных индустрий (АКИ). До этого мы уже делали музыкальный акселератор «Академия Звука». Но в «Фабрике Музыки» упор идёт на поддержку музыкального проекта как бизнеса. Поэтому мы набираем не только авторов-исполнителей, но и музыкальных менеджеров и продюсеров. В резиденции ребята учатся работать в команде, правильно распределять роли и создавать итоговый продукт: музыкальное произведение и план по его выпуску и продвижению.

— Сейчас «Фабрика Музыки» — это уже серия резиденций. Для чего был выбран такой формат?

– АКИ фокусируются на поддержке креативных индустрий, поэтому было важно создать не просто одну резиденцию, а выстроить образовательный процесс через резиденции. Своеобразный механизм буткэмпов, через которые могут ежегодно проходить десятки молодых профессионалов в сфере музыки, получать знания о том, как выстраивать бизнес-процессы и получать серьёзное ускорение в музыкальной карьере.

— Для кого этот проект? Кто может участвовать?

– Участвовать могут авторы-исполнители, музыкальные менеджеры и музыкальные продюсеры от 18 лет, которые являются налоговыми резидентами Москвы.

— 24 июня стартовал опен-колл на ближайшую летнюю резиденцию. Он продлится до 12 июля. Когда стартует сама резиденция и что ждёт на ней участников?

– Резиденция пройдет в Москве с 27 июля по 4 августа. В течение 9 дней участники пишут, записывают и готовят стратегию продвижения для одной песни. Они учатся работать в связке артист — продюсер — менеджер. Учатся впускать других людей в свой музыкальный мир, чтобы делать его сильнее, ярче, заметнее. К концу резиденции на платформы выходят 10 композиций разных жанров, а проекты команд представляются вниманию экспертов индустрии, которые готовы подписать новых артистов на лейблы, дать работу менеджерам и продюсерам, или взять в кино созданные в резиденции песни. В день релизов песен состоится большой концерт резидентов в легендарном клубе «16 тонн» — там результаты работы будут представлены уже слушателю.

— Чего добились участники предыдущих сезонов «Фабрики Музыки»?

– В 2023 году в «Фабрике Музыки» приняли участие 96 человек, многие успешно продолжают свою карьеру в индустрии. Шесть из них стали победителями проекта «Музыка в парках», пять – победителями проекта «Уличный артист в парках», шесть заключили договоры с лейблами, 48 артистов – со стриминговыми платформами, на которых их треки набрали совокупно свыше трех миллионов прослушиваний и вошли в плейлист «Лучшее за 2023» по версии крупного стримингового сервиса. Участники уже провели свои первые сольные концерты и записывают дебютные альбомы.

— В чем ценность «Фабрики Музыки» и других творческих резиденций для молодых профессионалов музыкальной индустрии?

– Фабрика Музыки — это не просто время, в которое можно практиковать жизнь мечты для музыканта. Это, в первую очередь, среда. Здесь музыканты, продюсеры, менеджеры, возможно впервые, оказывается в пространстве, где им доступны ресурсы, способные наполнить их музыкальный проект и вывести его на новый уровень. Здесь они растут вместе с такими же, как они, молодыми креативными профессионалами, и видят, что они не одиноки в проблемах, страхах, волнениях, которые они чувствуют на каждом шаге своего пути артиста. И это чувство общности помогает им выйти из режима конкуренции на рынке, которая в конечном счёте усредняет и убивает музыку. На смену конкуренции приходит сотворчество, а в сотворчестве и рождаются новые герои музыкальной сцены.