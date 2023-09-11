Глава компании «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич рассказал об уникальных для России и мира технологических новинках

Во Владивостоке на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) продолжается работа мультимедийной студии Знание.Лекторий. Одним из гостей совместной площадки Российского общества «Знание» и Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) стал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Среди тем Восточного экономического форума этого года — возможности роста предпринимательской активности на Дальнем Востоке и укрепление технологического суверенитета Российской Федерации. В этом году АО «ГЛОНАСС» объявило о ряде технологических новинок, первых не только в нашей стране, но и во всем мире: от системы безопасности для вузов до системы мониторинга авиабеспилотников на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Сегодня компания, по словам Алексея Райкевича, также активно масштабирует аварийное оповещение на маломерные водные суда и на малую авиацию, а при помощи «ЭРЫ-ГЛОНАСС» тестирует систему автоматического снижения скорости электросамокатов.

В ходе интервью Алексей Райкевич ответил на вопросы гостей студии —студентов ДВФУ и школьников Владивостока — об уникальных технологиях мониторинга авиабеспилотников и развитии спутникового соединения на территориях, где нет сотовой связи, а студентов Дальнего Востока в особенности заинтересовали возможности присоединиться к работе в новой стартап-студии и конструкторском бюро «ГЛОНАСС».

«Сегодня в КБ "ГЛОНАСС" мы в том числе работаем над созданием трекера, который позволит осуществлять мониторинг различных видов транспорта и подвижных объектов через спутниковый канал там, где нет сотовой связи. Это особенно актуально, например, для пассажирского транспорта, который курсирует между регионами и попадает в зону отсутствия сети. Чтобы такие решения с неплохим коммерческим потенциалом выходили на рынок, мы создали стартап-студию и надеемся на активное участие в ее работе в том числе студентов и молодых специалистов Дальнего Востока. На Восточном экономическом форуме для этого мы проведем переговоры с крупнейшими учебными заведениями региона», — отметил Алексей Райкевич.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.