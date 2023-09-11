Искусство с доставкой на дом: во дворах ПИК проходят фотовыставки крупнейших музеев Москвы

На территории жилых кварталов ПИК открылись фотовыставки, посвященные четырем знаменитым московским музеям и выставочным комплексам: «Царицыно», «Архангельское», «ВДНХ», «Мосфильм». Не покидая своего двора, жители могут ознакомиться с изображениями картин, скульптур, архитектурных сооружений, кинокостюмов и других экспонатов. Выставка под названием «В музее как дома» пройдет с 31 августа по 31 октября, организаторы — управляющая компания ПИК-Комфорт совместно с музеями Москвы и Подмосковья.

Каждая фотоэкспозиция посвящена музею или выставочному комплексу, который находится в том же либо соседнем районе от жилого квартала ПИК. Так, выставка в проекте «Мещерский лес» посвящена популярным съемочным площадкам «Мосфильма» и костюмам героев любимых кинокартин. Выставка во дворе проекта «Варшавское шоссе, 141» рассказывает историю «Большого Дворца» Екатерины II в «Царицыно». Жители Green Park могут увидеть фото экспонатов крупнейшего космического музея в России — центра «Космонавтики и авиации» и другие знаковые достопримечательности ВДНХ. А фотовыставка «Архангельское» в «Мякинино парк» покажет заповедник и популярные экспонаты музея. Фотоэкспозиция будет интересна и взрослым, и детям: каждая фотография сопровождается информацией об истории и значении экспоната.

За последние годы интерес людей к музеям и выставочным комплексам значительно вырос — только в прошлом году минимум раз их посетили 43% россиян (ВЦИОМ, 2022). При этом жителям мегаполиса бывает непросто найти время на посещение городских достопримечательностей. Проект «В музее как дома» от ПИК-Комфорт призван напомнить, что культура и искусство не ограничены стенами музея — для них есть место в каждом доме и каждом дворе.

«Мы стараемся обеспечить дворы всем, что нужно для качественного досуга: ухоженная территория, пространства для игр и отдыха людей всех возрастов. Вместе с командами крупнейших музеев и выставочных комплексов Москвы мы решили добавить немного искусства в повседневную жизнь. Это сделает досуг жителей на территории жилого квартала разнообразнее, а кто-то, возможно, вдохновится экспозицией и найдет время посетить и сам музей», — комментирует Александр Востриков, управляющий директор ПИК-Комфорт.

«Царицыно — открытый и гостеприимный музей. Мы заботимся о том, чтобы наши посетители проводили здесь время со своими родными и близкими и наслаждались выставками, событиями и экскурсиями. Теперь возможность соприкоснуться с нашими экспозициями появилась и у жителей жилых кварталов ПИК. Проект с ПИК-Комфорт получился теплым и дружественным, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество», — поделилась Юлия Семенова, руководитель отдела развития и реализации проектов музея-заповедника «Царицыно».

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