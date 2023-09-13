FESCO и Российское общество «Знание» начнут сотрудничать в области просветительских проектов

Транспортная группа FESCO («FESCO», «Группа») и Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество "Знание"» на полях VIII Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на совместное развитие просветительских проектов. Соответствующий документ подписали председатель Совета директоров FESCO Андрей Северилов и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Стороны договорились разработать специальный курс лекций об истории отечественного судоходства, рассказывающий о становлении и развитии российского мореплавания на Дальнем Востоке. FESCO займется подготовкой содержания просветительской программы курса и привлечет для этого как собственных, так и сторонних экспертов отрасли. Российское общество «Знание», в свою очередь, займется популяризацией курса и организует публичные лекции по этой теме для школьников и студентов в разных субъектах России, а в качестве лекторов привлечет в том числе представителей руководства FESCO.

Помимо этого, Группа намерена оказать поддержку Российскому обществу «Знание» при организации открытых показов фильма «Легенда китобоев» — дебютной работы российского путешественника, тревел-блогера, амбассадора Арктики и Дальнего Востока Богдана Булычева в качестве режиссера и продюсера. Картина повествует об уникальной культуре, традициях и быте коренных народов севера, проживающих на побережье Берингова пролива в Чукотском автономном округе.

«FESCO является одной из крупнейших российских судоходных компаний с богатейшей историей и несомненными достижениями в сфере морских перевозок. Поэтому уверены, что на основе накопленного нами опыта и широких компетенций в сотрудничестве с Российским обществом "Знание" мы сможем популяризировать для нашей молодежи прошлое, настоящее и будущее отечественного судоходства, достоверно рассказать им об успехах в этой отрасли, а самое главное — вдохновить и мотивировать молодых людей выбрать морские профессии для дальнейшего карьерного развития», — отметил председатель Совета директоров FESCO Андрей Северилов.

«Мы рады видеть в числе наших партнеров FESCO — компанию-лидера, которая разделяет наши ценности и намерена активно участвовать в создании условий для самореализации молодежи. Уверен, что объединив наши усилия, мы сможем реализовать большое количество просветительских инициатив и проектов для молодого поколения не только Дальнего Востока, с которым неразрывно связана деятельность и история Группы, но и всей России. Знаменательно, что наше сотрудничество начинается уже здесь, на полях Восточного экономического форума, где не только пройдет премьерный показ документального фильма "Легенды Китобоев", но и состоится лекция Андрея Владимировича Северилова в мультимедийной студии Российского общества "Знание"», — подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

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